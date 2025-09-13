În fiecare an, pe 13 septembrie, România marchează Ziua Pompierilor, dedicată recunoașterii curajului și sacrificiului pompierilor militari în lupta din Dealul Spirii împotriva forţelor otomane, pentru apărarea Revoluţiei de la 1848.

În contextul mișcării revoluționare din 1848, peste 6.000 de soldați otomani, conduși de generalul Fuad Paşa, au intrat la 13 septembrie 1848 în București pentru a înăbuși revolta, relatează Agerpres.

Ostaşii Companiei de Pompieri au cerut să se alăture trupelor desfăşurate în apărare la Dealul Spirii. Sub comanda căpitanului Pavel Zăgănescu, pompierii au luptat eroic, pierzând mai mult de jumătate din efectiv în confruntarea care a rămas în istorie sub denumirea de „baia de sânge de la București”.

În amintirea acestui moment, la 13 septembrie 1901 a fost dezvelit Monumentul Eroilor Pompieri din București, realizat de sculptorul Wladimir Hegel, situat în fața clădirii Arsenalului Armatei.

Data de 13 septembrie a fost aleasă oficial ca Ziua Națională a Pompierilor în urma Hotărârii de Guvern nr. 492/1997.