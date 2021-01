A început în Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc vaccinarea anti-Covid-19 al personalului sanitar. Primii care au primit vaccinul au fost dr. Sergiu Sîngeorzan, medic primar epidemiolog și dr. Konrád Judit, managerul spitalului.

„Sunt mândru că am primit acest vaccin pentru că este o armă indispensabilă în combaterea acestei pandemii. Utilizarea echipamentului de protecție va continua și în lunile următoare, până când o mare parte a populației se va vaccina și vom avea o imunitate suficientă de comunitate și vom putea să ne întoarcem la activitățile pe care le aveam înainte de pandemie. Acțiunea însă acum este în mâinile noastre” – a spus medicul epidemiolog dr. Sergiu Sîngeorzan.

Dr. Konrád Judit, managerul spitalului a declarat, personalul sanitar are responsabilitatea de a veni cu exemplul bun. „În istoria omenirii au fost multe pandemii, cu multe pierderi de viață. În secolul 21 nu trebuie să ne mirăm că s-a dezvoltat acest vaccin atât de repede. În spitalul nostru am amenajat centrul de vaccinare, unde se va vaccina personalul sanitar, iar faptul că am primit între primii acest vaccin este și un mesaj către populație: avem încredere în acest vaccin și așa cum în timpul pandemiei am fost primii în îngrijirea bolnavilor, suntem primii și aici” – a spus managerul.

Dr. Tar Gyöngyi, directorul Direcției de Sănătate Harghita a considerat, că este un eveniment îmbucurător administrarea primelor vaccinuri. ”Am reușit să aducem vaccinul azi noapte de la depozitul central, s-a început procesul de vaccinare în timp. Cu asta am trecut de la faza la protecție, în care am petrecut tot anul trecut, în faza de prevenție. Prevenția este cea mai valoroasă armă a medicinei. Așteptăm ca populația să reacționeze cu încredere, să vadă exemplele pozitive ai medicilor și celorlalți colegi din instituțiile sanitare” – a spus directorul.

În centrul de vaccinare amenajat în Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc luni dimineața au ajuns 275 de doze de vaccin anti-Covid-19, doze care vor fi administrate azi și zilele următoare personalului din spital, de la Serviciul Județean de Ambulanță Harghita, DSP Harghita și angajați ai cabinetelor medicale.

Sursă: Consiliul Județean Harghita

Sursa: Realitatea de Harghita