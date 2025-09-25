Preafericitul Părinte Lucian Cardinal Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, și Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, a trecut la cele veșnice joi, 25 septembrie 2025, la vârsta de 94 de ani. Informația a fost confirmată printr-un comunicat transmis de Biroul de Presă al Arhieparhiei.

Detaliile legate de funeralii urmează să fie anunțate în zilele următoare. Dispariția sa marchează un moment de mare tristețe pentru întreaga comunitate greco-catolică și pentru credincioșii care l-au urmat și respectat de-a lungul anilor.

Lucian Mureșan s-a născut la 23 mai 1931, în Ferneziu, astăzi cartier al municipiului Baia Mare. Provenea dintr-o familie numeroasă, fiind al zecelea dintre cei doisprezece copii ai părinților Petru și Maria. Și-a început studiile la școala din localitate și a urmat liceul „Gheorghe Șincai” din Baia Mare. După interzicerea Bisericii Greco-Catolice, în 1948, a fost nevoit să își continue pregătirea teologică în clandestinitate, în paralel cu diverse locuri de muncă.

Hirotonit preot în 1964, a devenit după 1989 Ordinarius al Eparhiei de Maramureș. Pe 27 mai 1990 a fost consacrat episcop, iar în 1994 a fost numit Arhiepiscop al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, succedându-i Cardinalului Alexandru Todea.

Papa Benedict al XVI-lea l-a ridicat la rangul de Arhiepiscop Major în decembrie 2005, iar în aprilie 2006 a fost întronizat oficial. Momentul de vârf al carierei sale a fost pe 18 februarie 2012, când Papa Benedict l-a creat cardinal, fiind al treilea român care a primit această demnitate, după Iuliu Hossu și Alexandru Todea.

De-a lungul vieții sale, Cardinalul Lucian Mureșan a fost apreciat pentru sprijinul acordat tinerilor și pentru angajamentul său neclintit față de misiunea Bisericii Greco-Catolice. Chiar și în anii grei ai persecuției comuniste, a rămas un reper al rezistenței spirituale.

Sursa: Newsinn