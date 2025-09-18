Un accident rutier grav a avut loc, joi, în municipiul Sebeş, din judeţul Alba. O fetiță de 4 ani a fost lovită de un autoturism în timp ce ar fi încercat să traverseze strada prin loc nepermis.

”Poliţiştii din municipiul Sebeş au fost sesizaţi, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe strada Mihail Kogălniceanu, o minoră de 4 ani ar fi fost surprinsă şi accidentată de un autoturism”, a transmis IPJ Alba.

Potrivit reprezentanților instituției, copilul a suferit leziuni corporale și primește îngrijiri medicale la fața locului.

Cercetarea este în desfășurare pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs accidentul.

Sursa: Newsinn