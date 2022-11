Cea mai periculoasă cafea este cea de tip ”mocha”. Unii nutriționiști nu o considerată deloc sănătoasă deoarece conține atât sirop de ciocolată, cât și frișcă, ceea ce face ca numărul de calorii dintr-o cafea mocha sa depășească 300 dacă este preparată cu lapte integral și 200 dacă se folosește lapte degresat. Astfel, consumul de cafea mocha este echivalent cu consumul unui baton de ciocolată.

La polul opus, adică printre cele mai sănătoase tipuri de cafea, se află latte-ul, care conține mai mult lapte decât un cappuccino. O cană cu latte are 5 grame de grăsime, proteine din lapte și aproximativ 225 de calorii dacă este preparată cu lapte integral și 135 de calorii dacă se folosește lapte degresat, conform dailymail.co.uk.

Un espresso simplu are în jur de 80-100 mg de cofeină, nu conține proteine și are aproximativ 5 calorii. Un cappuccino are între 95 și 150 de calorii, în funcție de laptele cu care este preparat, și circa 5 grame de proteine.