Adolescentul de 17 ani a ajuns în arest preventiv după ce a reușit să mobilizeze autoritățile printr-o serie de mesaje cu caracter terorist. Acțiunile sale au pus pe jar mai multe instituții ale statului, care au tratat situația ca pe o amenințare reală.

La data de 26 septembrie 2025, judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București a decis arestarea sa preventivă pentru o perioadă de 30 de zile, hotărârea fiind luată în urma probelor adunate de anchetatori.

Procurorii DIICOT – Structura Centrală – au dispus reținerea adolescentului, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de amenințare în scop terorist. Din probele administrate a reieșit că, la datele de 21 și 23 septembrie, cei doi minori au transmis aproximativ 1.000 de mesaje către instituții de învățământ, unități medicale, posturi de televiziune, inspectorate de poliție și alte entități de pe întreg teritoriul României, conținând amenințări cu atacuri armate menite să producă panică și să intimideze populația.

Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a deschis dosar penal privind amenințările adresate școlilor și spitalelor. Cercetările se desfășoară în regim in rem, conform art. 32 alin. 4 raportat la art. 32 alin. 1 lit. a din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea și combaterea terorismului.