InfoCons a realizat un studiu comparativ aferent perioadei 2015 -2021 pe 60 de produse tip vopsea de ou, ținând cont de rezultatele studiilor din anii precedenți.

Produsele analizate fac parte din următoarele branduri:

Alex

Oetker

Gordena Impex

Gallus

Carmin

Take Line

Heitmann

Atifco

În urma studiilor, rezultatele au fost următoarele:

Din punct de vedere al gramajului și al capacității de vopsire.

Produsele studiate s-au găsit sub formă de vopsea lichidă, vopsea praf/granulata, vopsea gelificata, tablete de vopsea, stampile cu vopsea si vopsea hartie ornamentala. Iar cantitățile au fost cuprinse între 5 și 28 de grame.

Capacitatea de vopsire a vopselelor studiate este cuprinsa intre 10 si 120 de oua.

Remarcăm faptul că în 2018, cu numai 16g de vopsea, putem vopsi 100 de ouă, însă vopseaua respectivă conține 10 aditivi. In 2021 cu 40 g de vopsea (Jeleu de colorare 20g, coloranti in capsule 18g si cristale 2g), vopsim 120 de oua dar cu un numar de 9 aditivi.

In studiul din 2015, observam ca doar cu 10g se puteau vopsi 30 de oua, iar in 2016 si 2018, cu 20g puteam vopsi intre 40 si 60 de oua, in timp ce in 2019 cu doar un gram mai mult, fata de anii precedenti, se puteau vopsi doar 30 de oua.

Din punctul de vedere al numărului de aditivi

Media numarului de aditivi din studiul produselor realizat in 2021 s-a dublat fata de media numarului de aditivi identificati in studiul din 2015.

Respectiv : in studiul din 2015 media numarului de aditivi regasiti intr-un produs era de 3 fata de 5 media aditivilor regasiti in studiile din 2016, 2018 si 2019. Iar media din 2021 este de 7 aditivi.

Pe parcursul celor 6 ani de studiu in compozitia produselor de vopsit oua apar modificari in ceea ce priveste numarul de aditivi. Numarul aditivilor difera in functie de tipul de vopsea, gramaj si cantitatea de oua pe care o poate vopsi.

Numarul maxim de aditivi gasiti in studiul anilor 2015-2021, este :

7 – numarul maxim de aditivi gasit intr-un produs in studiul din anul 2015 ;

10 – numarul maxim gasit intr-un produs in studiul din 2016 si 2018 ;

12 – numarul maxim gasit intr-un produs in studiul din 2019 ;

12 – numarul maxim gasit intr-un produs in studiul din 2021 (regasit in 3 produse distincte)

Fiecare produs a avut în componență minim 1 aditiv alimentar:

10 tipuri diferite de aditivi au fost găsite în produsele din studiul din 2015

16 tipuri diferite de aditivi au fost găsite în produsele din studiul din 2016

22 tipuri diferite de aditivi au fost găsite în produsele din studiul din 2018 ;

32 tipuri diferite de aditivi au fost găsite în produsele din studiul din 2019 ;

32 tipuri diferite de aditivi au fost găsite în produsele din studiul din 2021;

Astfel observam o crestere a numericului tipurilor aditivilor cu 22% in 2021, fata de 2015.

Si in 2021 se mentine folosirea celor mai utilizati aditivi, la care se adauga E211 (regasit in 23 de produse si E202 (regasit in 19 produse), ramanand constant numarul tipurilor de aditivi fata de anul 2019:

– acidul lactic (E270)- prezent in 2021 in 26 produse

– azorubina (E122)- prezent in 2021 in 28 produse

– albastru briliant FCF (E133)- prezent in 2021 in 22 produse

– tartrazina (E102)- prezent in 2021 in 21 produse

– acidul citric (E330)- prezent in 2021 in 19 produse

– Benzoat de sodiu (E211)- prezentin 2021 in 23 produse

– Sorbat de potasiu (E202)- prezent in 2021 in 19 produse

Produs An Nr. Aditivi Carmin vopsea de oua sidefată 4 culori 2016 10 2018 10 2019 10 2021 10 Carmin-vopsea sidefata si accesorii pentru oua 2016 9 2018 9 2019 11 2021 10 Alex-vopsea lichida rosie 2015 7 2016 9 2018 9 2019 9 2021 10 Heitmman-vopsea pulbere 2018 2 2019 2 2021 6 Atifco-vopsea gel pentru 4 culori si sidef auriu 2018 8 2019 8 2021 9

“Cresterea numarului de aditivi ca medie in diferitele produse agroalimentare ne indeparteaza de practica Uniunii Europene creand premisele de a avea produse in raft cu tot mai multi aditivi alimentari ceea ce duce la produse de o calitate diferita. Vopseaua de ouă este o substanță care de cele mai multe ori poate fi ingerată de noi sau de copiii noștri prin transfer, în momentul în care decojim ouăle. Este foarte important să citim etichetele produselor și să ne gândim că în coșul pentru Sărbători în care regăsim ouă,cozonaci și vin se regăsește și vopseaua de ouă. Gasim în comerț vopsea de ouă chiar și cu 12 E-uri. Citeste eticheta! Alege in cunostinta de cauza “, a declarat Sorin Mierlea – Presedinte InfoCons

SURSA: InfoCons