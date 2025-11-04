Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a confirmat marți că, potrivit deciziilor din Pachetul I al coaliției, veniturile vor fi înghețate pe anumite paliere în anul 2026. Măsura a fost deja comunicată Comisiei Europene, iar Guvernul este obligat să o respecte.

Întrebat dacă pensiile sau salariul minim vor crește anul viitor, Nazare a răspuns că nu s-a discutat în coaliție despre nicio majorare: „Aceste angajamente există și trebuie respectate. Nu putem reveni asupra lor.”

Ministrul a recunoscut că măsurile fiscale au nemulțumit populația, dar a spus că au fost necesare pentru a evita pierderea ratingului de investiții al României, ceea ce ar fi provocat efecte grave asupra economiei, de la inflație până la deprecierea monedei naționale.

„Am mare încredere că economia își va reveni până la finalul acestui an și în 2026. Fără aceste decizii, nu am fi avut bazele unei relansări economice”, a precizat Nazare.

El a adăugat că România are nevoie de „o altă atitudine” față de creșterea economică, după un an 2024 cu o rată de creștere de doar 0,8% și un 2025 care continuă în același ritm lent.