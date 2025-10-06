Scandal uriaș diplomatic. Ana Birchall, fost candidat la prezidențiale, cea care a fost ministru al justiției și de curând consilier prezidențial în mandatul de interimar a lui Ilie Bolojan l-a contactat pe Roniel Aledo, fost contractor CIA și consilier al Președintelui Obama.

Primele contacte între Ana Birchall și SUA ar fi avut loc începând cu data de 1 martie, iar pe data de 30 aprilie, Birchall a fost numită consilier prezidențial de către președintele interimar, Ilie Bolojan.

Birchall s-a oferit să colaboreze cu CIA

De ce?

Din documentele care mi-au parvenit reiese ca doamna in cauza se oferea sa lucreze pentru CIA daca ar fi fost sprijinita sa ocupe o pozitie importanta.

„Ana wants to become minister level officer in Romania. If that happens then she wants to become a strong advocate and defender of USG policies in Romania and a source/agent for the CIA.”

Cand?

Contactul pare ca a inceput la data de 1 martie.

Pe 30 aprilie Ilie Bolojan a numit-o consilier prezidential.

Documentele sunt facute publice de U.S. Department of Justice under the Foreign Agents Registration Act (FARA)”, scrie Vlad Mercori.

Reacția Anei Birchall: „Resping ferm manipularea, minciuna și linșajul mediatic”

„Astăzi a fost distribuită o minciună despre mine, construită pe un formular depus în SUA de o persoană privată.

Resping categoric aceste afirmații. Nu am cerut, nu am negociat și nu am autorizat pe nimeni să mă „recruteze” sau să mă „promoveze” către vreo instituție americană.

Îi rog pe toți cei de bună-credință – jurnaliști și cititori – să citească documentul invocat, până la capăt: autorul lui scrie chiar el, negru pe alb, că nu există niciun acord, nici verbal, nici scris, nicio plată, niciun beneficiu. Cu alte cuvinte, chiar documentul contrazice povestea răspândită în spațiul public.

Afirmațiile că „a contactat CIA” îi aparțin exclusiv persoanei care a depus formularul. Nu l-am mandatat, nu l-am plătit, nu am avut nicio înțelegere sau contract cu el.

Orice folosire a numelui meu în acest context o consider o tentativă de uzurpare a identității și o calomnie.