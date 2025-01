Prețul gazelor naturale a explodat în Europa de Revelion. Costul a atins pragul de 50 de euro pe megawatt-oră, o premieră în peste un an de zile. De asemenea, temperaturile scăzute au accelerat golirea depozitelor de gaze naturale la nivel european, fenomen care se reflectă și în România.

Consumul ridicat, determinat de temperaturile mai scăzute, a dus la o reducere în întreaga Uniune Europeană. Gradul mediu de umplere a depozitelor este acum de 73%, comparativ cu 86% în aceeași perioadă a anului trecut.

În Ucraina de pildă, țară afectată de războiul cu Federația Rusă, depozitele sunt pline doar în proporție de 17%, față de 27% anul trecut. Într-o încercare de a-și asigura necesarul de gaze, Ucraina a primit recent primul transport de gaz natural lichefiat din SUA.

România nu are probleme din punct de vedere al rezervelor de gaze naturale, potrivit ministrului energiei, Sebastian Burduja. Mai mult, ministrul a mai precizat că țara noastră are depozitele aproape pline și spune că informațiile că România nu are destul gaz pentru acest sezon rece sunt fake news.

„Alertă de fake news. În pragul noului an se rostogolește o știre complet falsă cum că România nu mai are gaze în depozite iarna asta. România are gaz, are depozitele pline în proporție de aproape 70%. Peste 2.2 miliarde de normali metri cubi. Într-o zi de iarnă consumăm maxim 50 de milioane de normai metri cubi. Și cum producem? Producem vreo 25 de milioane de normali metri cubi și putem extrage din depozite până la 35 de milioane de normali metri cubi. Deci vreo 60 cu totul, mai mult decât trebuie”, a declarat ministrul Energiei, Sebastian Burduja.

Compania rusă Gazprom a confirmat că exporturile de gaze către Europa prin Ucraina au încetat deja. Comisia Europeană a transmis că statele membre s-au pregătit pentru o astfel de situație, însă state precum Republica Moldova, resimt efectele opririi gazului din partea companiei rusești Gazprom.