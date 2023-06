TikTok anunță astăzi noi metode care îi ajută pe părinți să sprijine experiența de vizionare a adolescenților lor: actualizări ale funcției Family Pairing și formarea Consiliului Tinerilor pe TikTok.

Noi filtre de conținut

Anul trecut, TikTok a lansat un instrument de filtrare a conținutului pentru a le permite oamenilor să filtreze videoclipurile care conțin cuvinte sau hashtag-uri pe care ar prefera să nu le vadă în feedurile For You sau de Following. De atunci, părinții și îngrijitorii au spus că ar dori mai multe metode prin care să personalizeze subiectele pe care adolescenții lor ar prefera să nu le vadă. Fiecare tânăr este unic, iar părinții sunt adesea cel mai aproape de nevoile individuale ale adolescenților de care au grijă. Astăzi, TikTok aduce acest instrument în Family Pairing, prin care părinții au ocazia de a reduce probabilitatea ca adolescenții lor să vizioneze conținut nepotrivit.

Pentru a adapta această funcție în Family Pairing, TikTok a discutat cu experți, inclusiv cu Family Online Safety Institute. Împreună au căutat un echilibru între nevoia de a le permite familiilor să aleagă cea mai bună experiență pentru ele și nevoia de a respecta drepturile tinerilor de a participa la experiența online. Prin urmare, adolescenții pot vedea în mod implicit cuvintele cheie adăugate de părintele lor, iar această transparență poate ajuta, de asemenea, la începerea unor conversații despre limite și siguranță în online. Cuvintele cheie pe care le adaugă părinții și îngrijitorii sunt un element personalizat, pe lângă sistemul deja existent de Content Levels, care ajută la blocarea conținutului cu teme mature sau complexe pentru publicul cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani.

TikTok formează Consiliul Tinerilor

Mai târziu în acest an, TikTok va lansa Consiliul Tinerilor global al TikTok, unde va asculta experiențele celor care folosesc direct platforma și va avea mai multe informații pentru a crea cea mai sigură experiență posibilă pentru comunitate.

TikTok lucrează deja cu adolescenții și caută soluții bazate pe feedback-ul lor. De exemplu, în cadrul Family Pairing, platforma oferă sfaturi pentru părinți care au fost dezvoltate în colaborare cu adolescenți. Acestea explică tipul de sprijin dorit de adolescenți și sugestiile lor despre cum să abordeze conversațiile despre alfabetizare digitală și siguranță. Noul Consiliu al Tinerilor va oferi acestora oportunități mai structurate și regulate de a-și prezenta opiniile, similar cu modul în care TikTok colaborează frecvent cu peste 50 de cadre universitare și experți de top din întreaga lume prin Content and Safety Advisory Councils. TikTok va anunța mai multe detalii despre acest forum și despre cum pot participa adolescenții în lunile următoare.

TikTok face permanent eforturi pentru a crea un spațiu sigur pentru adolescenți și familii. În martie, TikTok a limitat la 60 de minute timpul pe care un adolescent îl poate petrece zilnic pe platformă și aproape trei sferturi dintre adolescenți au ales să păstreze limita. Pentru cei care renunță la această limită implicită, dar petrec mai mult de 100 de minute pe TikTok într-o zi, platforma continuă să îi încurajeze să folosească instrumentele de gestionare a timpului în fața ecranului. De asemenea, tot în martie, TikTok a început să încurajeze comunitatea să afle mai multe despre Family Pairing și, până acum, peste 400 de milioane de oameni au văzut acest mesaj. TikTok anunță că peste 850.000 de adolescenți și familiile lor și-au stabilit măsuri de siguranță în funcție de nevoile lor prin Family Pairing.