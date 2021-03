După ce instanța Tribunalului Brașov decisese prelungirea mandatului de arest preventiv în cazul majorității inculpaților din Dosarul „Mită în spitalele COVID”, la contestație, judecătorii de la Curtea de Apel au revenit asupra măsurii, anunță NewsBv.

Astfel, Bertea Doru Dumitru, Kadas Iluna Marius Andrei, Popa Marius Cristian, Lukacs Antal și Balint Eniko au fost trimiși în arest la domiciliu. Fosta șefă a Spitalului de Boli Infecțioase Brașov, Ramona Ionescu, va fi plasată sub control judiciar.

Soluția pe scurt:

„În temeiul art. 204 alin. 7-12 C.pr.pen. admite contestaţiile formulate de Parchetul de pe lângă ICCJ – DNA – ST Braşov şi de inculpaţii Popa Marius Cristian, Kadas Iluna Marius Andrei, Lukacs Antal, Balint Eniko şi Bertea Doru Dumitru împotriva încheierii penale nr. 25/UP din 26.02.2021 a Judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Braşov, pe care o desfiinţează în ce priveşte soluţia dispusă cu privire la inculpaţii Popa Marius Cristian, Kadas Iluna Marius Andrei, Lukacs Antal, Balint Eniko şi Bertea Doru Dumitru şi cu privire la data de la care se pune în executare măsura controlului judiciar dispusă faţă de inculpata Ionescu Ramona Delia. Rejudecând în aceste limite, În temeiul art. 234 C.pr.pen. respinge propunerea formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – DNA – ST Braşov de prelungire a măsurii arestării preventive a inculpaţilor Popa Marius Cristian, Kadas Iluna Marius Andrei, Lukacs Antal, Balint Eniko şi Bertea Doru Dumitru. În temeiul art. 237 alin. 2 C.pr.pen. raportat la art. 242 alin. 2 C.pr.pen. şi art. 218 şi 2019 C.pr.pen. înlocuieşte măsura arestării preventive a inculpaţilor Popa Marius Cristian, Kadas Iluna Marius Andrei, Lukacs Antal, Balint Eniko şi Bertea Doru Dumitru cu măsura arestului la domiciliu pe o durată de 30 de zile, începând cu data pronunţării prezentei încheieri, respectiv 2.03.2021, şi până la data de 31.03.2021 inclusiv. În baza art. 221 alin. 1 Cod procedură penală, impune inculpaţilor Popa Marius Cristian, Kadas Iluna Marius Andrei, Lukacs Antal, Balint Eniko şi Bertea Doru Dumitru obligaţia de a nu părăsi imobilele unde locuiesc, respectiv: – inculpatul Popa Marius Cristian – imobilul din mun. Săcele, str. Horia, nr. 4, jud. Braşov – inculpatul Kadas Iluna Marius Andrei – imobilul din mun. Braşov, str. Lacurilor, nr. 33, jud. Braşov – inculpatul Lukacs Antal – imobilul din mun. Miercurea-Ciuc, str. Kos Karoly, nr. 1A, jud. Harghita – inculpata Balint Eniko – imobilul din sat. Sâncrai, nr. 262, com. Dealu, jud. Harghita – inculpatul Bertea Doru Dumitru – imobilul din mun. Braşov, str. După Inişte, nr. 24, jud. Braşov fără permisiunea Curţii de Apel Brașov sau a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiție – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Braşov. În baza art. 221 alin. 2 Cod procedură penală, pe durata arestului la domiciliu, inculpaţii Popa Marius Cristian, Kadas Iluna Marius Andrei, Lukacs Antal, Balint Eniko şi Bertea Doru Dumitru au următoarele obligaţii: a) să se prezinte în faţa organului de urmărire penală, a judecătorului de drepturi şi libertăţi, a judecătorului de cameră preliminară sau a instanţei de judecată ori de câte ori este chemat; b) să nu comunice între ei şi nici cu restul inculpaţilor din prezenţa cauză ori cu martorii G A D, M E, D G, B V, M A A M, B N F, G I I, T S I, D E A, V G, D C, P C A I, S E, M M, B C, P ?, S A M, S R, C F, D C I, C M E, M M, C M, B M G, P V, B V, L V, N L, M O D, P D, D G L, Nn C V, M D, E N, D B I, S B A. În baza art. 221 alin. 3 Cod procedură penală, pe durata arestului la domiciliu, inculpaţii vor purta permanent un sistem electronic de supraveghere, în cazul în care un astfel de sistem este disponibil la nivelul organului de poli?ie desemnat cu supravegherea. În baza art. 221 alin. 4 Cod procedură penală atrage atenţia inculpaţilor că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a măsurii sau a obligaţiilor care îi revin, măsura arestului la domiciliu poate fi înlocuită cu măsura arestării preventive. În temeiul art. 221 alin.8 Cod procedură penală prezenta minută se comunică inculpaţilor, organelor de supraveghere, respectiv Poliţia mun Săcele, Poliţia mun. Braşov, poliţia mun. Miercurea-Ciuc, Poliţia com. Dealu, Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor şi Poliţiei de Frontieră Române. În temeiul art. 237 alin. 2 C.pr.pen. raportat la art. 242 alin. 2 C.pr.pen. şi art. 215 C.pr.pen. dispune ca măsura controlului judiciar pe o durată de 60 de zile a inculpatei Ionescu Ramona Delia să fie executată începând cu data pronunţării prezentei încheieri, respectiv 2.03.2021, şi până la data de 30.04.2021 inclusiv. Menţine restul dispoziţiilor încheierii atacate. Dispune punerea de îndată în libertate a inculpatei Ionescu Ramona Delia şi plasarea de îndată în arest la domiciliu a inculpaţilor Popa Marius Cristian, Kadas Iluna Marius Andrei, Lukacs Antal, Balint Eniko şi Bertea Doru Dumitru, dacă nu sunt arestaţi în alte cauze. În temeiul art. 275 alin. 3 C.pr.pen. cheltuielile judiciare avansate de către stat rămân în sarcina statului. Definitivă. Dată în camera de consiliu, azi 2.03.2021”