Perioada sărbătorilor de iarnă este cea mai frumoasă pentru copii, iar părinții trebuie să se asigure că cei mici se vor bucura, în siguranță, de toate momentele legate de Crăciun sau Revelion.

O atenție deosebită trebuie acordată jucăriilor pe care le primesc în dar. Acestea trebuie să fie potrivite fiecărei vârstei. Cele care conțin piese de mici dimensiuni pot înghițite sau introduse în nas, fără ca micuții să-și dea seama că, din joacă, se pot asfixia. Pentru a preveni astfel de accidente, părinții trebuie să citească recomandările cu privire la vârstă și avertizările pe care producătorii le menționează pe ambalajul fiecărui produs.

Verificarea tuturor jucăriilor din casă și identificarea celor care pot fi dezmembrate este, de asemenea, o măsură de precauție.

La fel de importantă este și supravegherea permanentă a copiilor mici, atunci când aceștia se joacă. Trebuie să se țină cont și de faptul că ei sunt atrași de toate obiectele mici, motiv pentru care se impune respectarea următoarelor recomandări:

– țineți departe de copii produse precum boabele de fasole, porumb, mazare, orice fel de semințe, mărgele, polistiren, nasturi, plastilina, fragmente de jucării etc.;

– nu lăsați poșeta la îndemâna copiilor! Aceștia ar putea să găsească în ea obiecte mici precum monede, accesorii de păr, arcuri de pix etc.

– nu lăsați niciodată medicamente, țigări, tutun, monede, baterii mici, magneți și alte obiecte periculoase la îndemâna copiilor!

– nu depozitați produse de curățenie sau substanțe chimice în apropierea hranei. Păstrați-le doar în ambalajele originale și asigurați-vă că cel mic nu are acces la acestea.

– nu le spuneți copiilor dumneavoastră că pastilele sunt „bomboane” sau că medicamentul sub formă de sirop este „dulceață” pentru că, într-un moment de neatenție, aceștia le pot consuma ca și când ar fi dulciuri;

– excludeți din alimentația copilului orice produs care prezintă risc de sufocare la vârstă mica: bucăți de legume sau fructe tari, bomboane tari, acadele, guma de mestecat;

– în cazul celor mici, învățați-i să mănânce încet pentru a nu se îneca!