Autorităţile din staţiunea Borsec intenţionează să inaugureze centrul spa&balneo la mijlocul lunii decembrie, pregătirile pentru deschiderea acestui important obiectiv fiind pe ultima sută de metri.

Primarul staţiunii, Mik Jozsef, a declarat, pentru AGERPRES, că se previzionează că deschiderea va avea loc între 15 şi 20 decembrie, centrul fiind acum în faza de avizare, iar selecţia personalului fiind în mare parte finalizată.

„Mare parte a personalului a fost intervievat, deja din 10 noiembrie partea medicală va fi angajată, pentru că trebuie să urmeze un curs de trei săptămâni, iar din 1 decembrie şi restul personalului va fi angajat, de la recepţioneri, la casieri şi contabili. Vom porni cu 47 de persoane, mai căutăm încă doi fizioterapeuţi şi la fochişti stăm mai prost, dar rezolvăm, există soluţii la toate”, a declarat primarul Mik Jozsef.

El a mai spus că se află în curs de înregistrare o firmă a primăriei unde va fi angajat personalului centrului, aceasta urmând să poarte numele de Fontana Balneo SRL. Totodată, vor începe discuţiile cu Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate şi cu Casa de Pensii, pentru decontarea serviciilor.

„Vom începe discuţiile cu Casa de Asigurări de Sănătate şi Casa de Pensii, urmând ca anul viitor să se facă contractările. S-au stabilit procedurile, urmează ca în două săptămâni să vedem cum va fi cu planul de afaceri şi în funcţie de asta să stabilim preţurile”, a mai arătat primarul Mik Jozsef.

El a adăugat că se pun la punct ultimele detalii, în această perioadă fiind comandate şi materialele consumabile necesare.

Primarul staţiunii Borsec a subliniat că drumul de aproape 12 ani de la începerea lucrărilor a fost foarte greu, dar simte că este aproape de împlinirea acestui vis, care va duce la renaşterea turismului din staţiune.

„A fost un drum foarte greu, dar important este că, indiferent de greutăţile întâmpinate, mereu am căutat soluţiile şi chiar am avut parteneri foarte buni la nivel de minister, la Consiliul Judeţean, etc. (…) Eu cred acesta este viitorul Borsecului, iar după deschiderea centrului chiar vom putea vorbi de turism adevărat şi vom putea păşi într-o altă dimensiune”, a punctat Mik Jozsef.

Construcţia centrului spa & balneo din Borsec a început în anul 2011, cea mai mare parte a finanţării fiind asigurată de Ministerul Dezvoltării Regionale, care a alocat 13,5 milioane de lei.

După aproape un an şi jumătate de la începerea lucrărilor, s-a sistat orice finanţare de la bugetul de stat, iar autorităţile locale şi judeţene au căutat permanent soluţii pentru ca acest centru să poată fi finalizat.

Aşa s-a ajuns, în anul 2016, la contractarea unui credit bancar de 13 milioane de lei, la care se adaugă fonduri primite din partea Ministerului Turismului, Consiliul Judeţean Harghita şi sume alocate din bugetul local.

Investiţia totală este de aproximativ 8 milioane de euro.

Centrul balnear cuprinde un centru spa şi o bază de tratament, cu o suprafaţă de 2.900 metri pătraţi şi o capacitate de 1.000 persoane pe zi în sezonul de vară şi 700 persoane în timpul iernii.

Acesta va oferi în zona de spa piscine interioare şi exterioare, saună finlandeză, infra-saună şi saună cu aburi, iar în zona balneo vor fi posibilităţi diverse de tratament, cum ar fi împachetări cu nămol, masaje sau terapie cu apă minerală caldă şi rece.

