Codul roșu de ploi abundente, va intra în vigoare în această seară, de la ora 21.00, și până mâine seară, la ora 23.00. În paralel, au fost emise atenționări de tip cod portocaliu și galben pentru mai multe zone din țară.

În intervalul 6 octombrie, ora 10 – 9 octombrie, ora 10, în sudul, estul și centrul țării va ploua pe arii extinse și se vor acumula cantități importante de apă, de 25…50 l/mp, iar în Muntenia, Dobrogea și Moldova, local de peste 70…100 l/mp.

În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m, vor fi precipitații predominant sub formă de ninsoare, iar marți (7 octombrie) și marți spre miercuri (7/8 octombrie) va fi viscol și se va depune strat de zăpadă.

Vântul va avea intensificări în sud, în est, la munte și pe arii restrânse în rest, cu viteze, în general, de 45…55 km/h, iar în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei, în centrul și sudul Moldovei, precum și în Carpații Meridionali și de Curbură, temporar și de 60…70 km/h.

Vremea va fi rece în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime cuprinse în general între 12 și 18 grade și minime între 3 și 14 grade.

COD GALBEN – 6 octombrie, ora 21 – 7 octombrie, ora 21, în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și în jumătatea de sud a Moldovei, precum și în Carpații de Curbură va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 25…30 l/mp și izolat 40…50 l/mp.

Îndeosebi pe parcursul zilei de marți (7 octombrie) în județele Vrancea, Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași și pe litoral, vântul va avea intensificări cu rafale de 50…70 km/h.

COD GALBEN – 7 octombrie, ora 21 – 8 octombrie, ora 23, în centrul Moldovei, sudul Transilvaniei, estul și sudul Olteniei și în vestul Carpaților Meridionali va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 25…30 l/mp și izolat 40…50 l/mp.

În județele Vrancea, Galați, Buzău, Prahova, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Tulcea, Ilfov și municipiul București, vântul va avea intensificări cu rafale de 50…70 km/h.

În Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1700 m va ninge temporar viscolit (rafale de 60…90 km/h) și se va depune strat de zăpadă (10…30 cm).

COD PORTOCALIU- 7 octombrie, ora 21 – 8 octombrie, ora 23, în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și sud-estul Transilvanieiva ploua important cantitativ și se vor acumula cantități de apă de 60…90 l/mp și izolat de 100 l/mp.

COD ROȘU – 7 octombrie, ora 21:00 – 8 octombrie, ora 23:00, în județele Constanța, Călărași și Ialomița va ploua abundent, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 110…120 l/mp.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj inclusiv prin avertizări pentru fenomene severe imediate (nowcasting).