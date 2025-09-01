Un bărbat de 44 de ani și-a pierdut viața în județul Harghita, după ce a fost înjunghiat în urma unui conflict izbucnit pe neașteptate cu alți doi bărbați. Victima a ajuns la spital, dar în ciuda intervenției medicilor, a murit în dimineața zilei de 1 septembrie.

Potrivit polițiștilor din Miercurea Ciuc, incidentul a avut loc în comuna Siculeni, în noaptea de 31 august 2025, în jurul orei 00:30. Din primele verificări, s-a stabilit că între cei trei bărbați, cu vârste între 42 și 44 de ani, a izbucnit un conflict spontan.

În timpul altercației, un bărbat de 43 de ani l-ar fi atacat pe cel de 44 de ani cu un obiect tăietor-înțepător, provocându-i răni grave. Victima a fost transportată de urgență la spital și supusă unei intervenții chirurgicale.

Din păcate, medicii nu au reușit să-i salveze viața. În dimineața zilei de 1 septembrie, bărbatul a decedat, decesul fiind confirmat de cadrele medicale.

Polițiștii au reușit să îi identifice rapid pe cei doi implicați și i-au condus la audieri. Agresorul principal a fost reținut și ulterior arestat preventiv, urmând să răspundă în fața legii.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita, într-un dosar penal deschis pentru infracțiunea de omor.

Sursa: Newsinn