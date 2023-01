În acest an, Salvamont Ciuc a avut, deja, 5 interventii din care mai multe au fost destul de serioase, chiar dacă pârtiile s-au deschis abia de pe acum din cauza lipsei zăpezii.

Am avut un caz unde un grup de turiști străini s-au rătăcit mergând către Harghita Mădăraș. Am reușit să îi localizăm și să îi ajutăm. Au început și accidentele de pe pârtie. Va rugăm, aveți grijă de voi și de alții din jur, mai ales de copii, care poate încă nu știu regulile pârtiilor de schi. Cel mai grav caz a fost a unui bărbat, care a intrat în stop cardiorespirator pe traseul către vârful Harghita Ciceu. Desi echipa a ajuns rapid la caz, in ciuda manevrelor de resuscitare, viata victimei nu a mai putut fi salvata. Sincere condoleanțe familiei!