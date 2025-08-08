La sediul DNA au vineri dimineață audieri de ultimă oră în fața procurorilor în dosarul mafiei gunoaielor din compania Romprest! Anchetatorii au probe importante la dosar, iar în schema infracțională sunt implicați inclusiv mai mulți angajați din instituții cheie ale statului.

Sunt audieri maraton vineri dimineață la sediul direcției Naționale Anticorupție. La ora transmiterii acestei știri, în fața procurorilor se află Bogdan Adimi, vicepreședintele companiei Romprest din mafia gunoaielor.

Totul a pornit în urma unei plângeri depuse în anul 2022. Vorbim despre un amplu dosar penal. Procurorii DNA au intrat pe fir după ce au sesizat mai multe fapte de corupție extrem de grave. În schema infracțională erau implicați inclusiv angajați din instituiții cheie ale statului, cum ar fi Ministerul Transporturilor sau CNAB.

În urma unor documente falsificate, dar și a unor tranzacții fictive prin firme paravan s-ar fi încercat să se pună mâna, din partea mafiei gunoaielor din compania Romprest pe 10% din procentele deținute de statul român, și astfel să se formeze o majoritate de către mafia gunoaielor.

