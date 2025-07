Calatoriile lungi pot fi destul de stresante, mai ales atunci cand nu esti obisnuita sa conduci mult. Printr-o planificare atenta poti sa reduci acest stres la minimum si sa faci din calatorie o experienta savuroasa.

Iata 10 sfaturi esentiale:

1. Pare evident, dar inainte de a pleca intr-o calatorie trebuie sa stii unde calatoresti. Planificarea in avans a traseului este o idee buna, iar o simulare pe sistemul de navigatie iti da o idee despre ce timp trebuie sa aloci calatoriei.

2. Este esential ca masina sa fie in stare perfecta de functionare si sa aiba toate actele in ordine – asigurare RCA, taxa de drum (rovinieta), revizia tehnica la zi.

3. Ca sofer, esti responsabila de pregatirea masinii pentru drum. Verifica nivelul fluidelor – ulei, lichid de frana, lichid de racire, lichid pentru spalarea parbrizului, precum si presiunea si starea de uzura a pneurilor. Daca este cazul, verifica sa ai tipul corect de anvelope (pentru calatoria in conditii de iarna, anvelopele de iarna sunt obligatorii).

4. Un rezervor plin te scuteste de stresul „cea mai apropiata benzinarie”, in special cand calatoresti in zone unde acestea nu sunt foarte dese. In special in sezonul rece, cand exista posibilitatea sa ramai blocata din cauza zapezii, este bine sa ai in permanenta o cantitate suficienta de combustibil in rezervor. Similar, verifica functionarea farurilor si a luminilor de avertizare.

5. Familiarizarea cu comenzile masinii este importanta, eliberandu-te de un stres suplimentar in momente tensionate. Este o idee buna sa conduci masina pe distante scurte inainte de a porni in „marea aventura”

6. Alege pentru drum o imbracaminte lejera, care sa nu-ti stanjeneasca miscarile. Tocurile nu sunt recomandate, dupa cum nici hainele groase sau foarte largi.

7. Asigura-te ca pozitia la volan este optima si regleaza scaunul, volanul si oglinzile. Este important sa iti asiguri confortul, controlul si vizibilitatea optime. Ajusteaza, de asemenea, inaltimea centurii de siguranta (atunci cand exista posibilitatea) si cea a tetierei, pentru a-ti putea oferi protectie maxima in cazul unei coliziuni.

8. Odihneste-te suficient inainte de calatorie. Daca pleci la drum obosita, este la fel de periculoasa pentru tine si ceilalti participanti la trafic ca si in cazul in care ai fi consumat alcool. Aproximativ 10% din accidente au ca principala cauza oboseala la volan, aceasta fiind factor agravant intr-un procent mult mai mare.

9. Opreste telefonul. Oricat ar parea de bizar, acest sfat te va ajuta sa te concentrezi mai bine la drum. Il poti porni in timpul pauzelor pentru a-ti satisface astfel nevoile de comunicare.

10. Nu conduce mai mult de 2,5 ore fara sa iei o pauza de cel putin 20 de minute. In timpul pauzelor, evita mesele copioase, care induc o stare de somnolenta. Mananca ceva usor inainte de plecarea in calatorie si ia un snack in timpul pauzelor.

Sursa: Tabu.RO