Călin Georgescu cere, printr-un comunicat de presă, o dezbatere cu contracandidata sa la prezidențiale, Elena Lasconi.

„In urma informatiilor aparute la postul TV Realitatea Plus o debatere a candidatilor devine absolut necesara si dorim sã reamintim faptul cã doamna Lasconi a fost deja invitat de către domnul Călin Georgescu, la o dezbatere 1 la 1, de doua ori in decursul acestei campanii din turul al 2-lea. Doamna Lasconi a refuzat in mod public această invitatie dovedind o lipsã de respect la adresa poporului nostru. Democratia pe care o invoca presupune o debatere directa, dar se pare ca doamna Lasconi este in continuare interesata doar de dialogul cu partidele, nu si cu poporul.

Mentionam faptul ca alaturi de TVR am cautat in ultimele zile multiple variante pentru o dezbatere, variante care au fost declinate de echipa contracandidatei. Am insistat inclusiv pentru invitarea la TVR a unor jurnalisti din toate trusturile de presa care sa fie prezenti alaturi de moderatorii TVR si sã poatã pune întrebări candidatilor la cea mai înaltã functie, dar si aici echipa contracandidatei a început sã puna in mod inutil diverse conditii Televiziunii Române.

Doamna Lasconi nu a calcat niciodata in TVR in decursul campaniei electorale, reamintim că adresa TVR este Calea Dorobantilor Nr. 191, poate ar fi util sã stie. Domnul Călin Georgescu nu a avut reprezentant la nicio emisiune din respect pentru simbolul democratic care este TVR. A fost prezent constant, inclusiv prin interventile programate la TVR Timisoara. Doamna Lasconi a absentat si de la TVR Timisoara, avnd un tipar constant de a vorbi prin interpusi si nu personal.

Astfel, domnul Călin Georgescu doreste sã adreseze pentru a treia si ultima data invitatia doamnei Lasconi la o dezbatere fata in fata, conform discutiei cu reprezentantii TVR, in data de 5 decembrie 2024, cu o durata de 48 de minute, durata stabilita de TVR, cu o singura intrebare din partea fiecarui reprezentant media care va dori sã onoreze invitatia”, anunță Călin Georgescu, într-un comunicat.

Sursa: Newsinn