Zi crucială pentru liderul suveraniștilor! Astăzi, Călin Georgescu s-a prezentat în fața instanței de la Judecătoria Sectorului 1, unde magistrații vor decide dacă se menține controlul judiciar. Între timp, sunt controverse uriașe legate de dosarele penale. Membrii secției speciale nu au dorit să intre ca procurori de ședință în ultimul dosar trimis în instanță și în continuare se pune presiune pe anchete.

Călin Georgescu transmite un mesaj românilor, în exclusivitate la Realitatea PLUS:

Calin Georgescu: ”Am trei subiecte pentru dumneavoastră astăzi. 1. Tragedia din București, cartierul Rahova. Orice țară nu este condusă numai cu decizii și declarații oficiale, ci în mod special cu inima. Cel mai scurt verset din Biblie este următorul: Și a plâns Iisus.

Vedeți este un gest simplu, este esența umanității, este puterea de a simți durerea celuilalt, pentru că Hristos a plâns pentru oameni, pentru suferința lor, pentru copii lui din tragedia din București, din cartierul Rahova.

Reacțiilor oficiale le-a lipsit căldura ceea ce face vie o țară și o ține împreună. Atunci când se stinge omenia, dintr-o țară nu se mai alege nimic. De aceea, omul trăiește cât dăruiește și dăruiește cât trăiește. Eu regret profund moartea oamenilor în această tragedie, îi îmbrățișez cu sufletul meu pe cei care suferă astăzi și mă rog la bunul Dumnezeu să îi ajute în aceste momente grele și îi rog pe români să îi ajute pe confrații lor în acetse momente grele.

2. Referitor la Curtea de Apel de astăzi, nu vă temeți, nu mor caii când vor câinii! Trăim o vreme în care dreptatea se lasă așteptată și pe acest considerent un singur lucru, unul singur este mai hidos decât hoția și anume legea fără dreptate.

De aceea, eu le transmit pseudo-culților, deținătorilor de putere ilegală astăzi în România, un singur lucru și anume: Ați pierdut lupta cu istoria. Punct!

Subiectul numărul 3: Umilirea la mobilizarea rezerviștilor! Vedeți, președintele american Donald Trump a repetat obsesiv că pacea se face doar prin forță. Adică, nu putem avea pace dacă nu ești puternic. Eu completez cu eleganță că este și respectul pe care îl impui.

Cert este un lucru, că l-am văzut și eu și l-ați văzut și dumneavoastră, circul și penibilitatea mobilizării rezerviștilor din România. Este o rușine! Numai că a văzut asta și partenerul nostru strategic SUA, au văzut și dușmanii, neputința noastră într-o organizare militară la nivel național.

De aceea, consider că ministrul Apărării Națonale, cât și toți comandanții militari ai acestei acțiuni trebuie demiși imediat, iar justiția să clarifice acest act pe care eu îl consider de înaltă trădare. Incompetența are efecte strategice negative. ”