Călin Georgescu le-a răspuns marți trompetelor sistemului care au lansat speculația conform căreia se opune candidaturii Ancăi Alexandrescu la Primăria Capitalei. Liderul suveranist a subliniat că nu este dezamăgit sau supărat pe decizia jurnalistei de a intra în cursa electorală și a avertizat că ”nu mai există siguranța că aceste alegeri vor fi libere”.

”Eu nu sunt dezamăgit și nu sunt supărat pe nimeni. Pentru că ce am spus duminică… Eu mi-am exprimat punctul de vedere și fiecare face cum crede. De ce? Pentru că este liberul arbitru. Eu în fața poporului român nu pot să spun altceva decât că el a câștigat”, a declarat Călin Georgescu. 

Totodată, candidatul interzis la alegerile prezidențiale a ținut să menționeze faptul că ”nu mai există siguranța că aceste alegeri vor fi libere”.

Călin Georgescu după ce a semnat controlul judiciar. Liderul suveraniștilor demască manipularea puterii ilegitime. ”Legea se face la București, nu la Paris”

