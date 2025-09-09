Chestorul de Poliție Cătălin Aurel Giulescu a anunțat marți, la un post TV, că românii care au aplicat deja pentru cartea de identitate electronică o vor primi gratuit. Statul și-a asumat prin PNRR costurile pentru 5 milioane de documente, dar ulterior a redus plafonul la 3,5 milioane.

Giulescu a precizat că cei care au depus deja cererile nu trebuie să își facă griji. Documentele vor fi eliberate fără taxă suplimentară, în limita celor 3,5 milioane acoperite prin finanțare europeană. „Astăzi am ajuns la 545.000 de cereri și am emis 520.000 de cărți electronice”, a explicat acesta.

Oficialul a adăugat că autoritățile lucrează la identificarea unor noi surse de finanțare pentru a putea acoperi și restul de 1,5 milioane de cărți electronice promise inițial. „Cartea de identitate trebuie să fie emisă gratuit. Există cadru normativ care prevede că cetățeanul nu trebuie să suporte aceste costuri”, a subliniat chestorul.

Totuși, Giulescu nu a exclus posibilitatea introducerii unor taxe suplimentare pentru a subvenționa funcționarea serviciilor publice comunitare la nivel local. Deocamdată însă nu a fost luată nicio decizie în acest sens.

Reprezentantul MAI a explicat că toate proiectele finanțate prin PNRR au fost reevaluate, inclusiv cel privind cărțile de identitate digitale. Dacă nu sunt respectate jaloanele stabilite, România riscă sancțiuni și pierderea unor granturi importante.

Giulescu a subliniat că termenul de 1 iulie 2026 pentru atingerea țintei de 5 milioane de documente nu putea fi respectat. Din acest motiv, s-a decis ca proiectul să fie ajustat, iar limita a fost coborâtă la 3,5 milioane.

