Atenţia este îndreptată miercuri, 24 septembrie, către Curtea Constituţională, unde, de la ora 10, judecătorii ar urma să dezbată şi să decidă dacă reforma sistemului de pensionare a magistraţilor, adoptată de Guvern prin asumarea răspunderii, respectă legea fundamentală.

Reglemetarile de acum le permit magistraţilor să iasă la pensie cu mult înaintea celorlalte categorii profesionale, dar Guvernul a vrut să schimbe acest statut.

Decizia Curţii ar veni în contextul în care premierul, dar şi liderii USR şi UDMR, au declarat că o eventuală acceptare a sesizării Înaltei Curţi, va afecta legitimitatea Guvernului.

CCR mai are de dezbătut astăzi şi alte opt sesizări depuse de opoziţie, tot la adresa legilor din pachetul doi de echilibrare fiscal-bugetară.