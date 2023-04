Nu exista nicio indoiala – odata ce ai ars frunza de dafin in casa, iti vei dori sa o faci din nou.

Nu multa lume stie ca mirosul specific degajat de frunzele de dafin are o multime de beneficii pentru organism. Proprietatilor lor medicale extraordinare, precum abilitatile antiinflamatorii si linistitoare au fost cunoscute si folosite inca din Grecia Antica.

In plus, se crede ca frunza de dafin poate fi de folos in tratarea epilepsiei, scrie Sfatul Parintilor. Chiar si astazi, practicantii medicinei naturale cunosc beneficiile uimitoare ale frunzei de dafin, care includ scaderea hipertensiunii, protectia impotriva insomniei si stresului, ca si controlul asupra nivelului colesterolului.

Pentru a te bucura de toate aceste rezultate pozitive oferite de frunza de dafin, nu trebuie decat sa o folosesti in mancare sau sa o arzi si sa lasi aroma sa se imprastie usor in toata casa. Fumul frunzei arse este benefic pentru relaxarea muschilor, calmarea mintii si imbunatatirii starii de spirit.

În plus, frunzele de dafin alunga insectele nedorite. Daca insectele ti-au invadat bucataria sau casa intreaga. Cea mai buna solutie este folosirea frunzei de dafin. Nu este toxica nici pentru copii si nici pentru animalele de companie. Insa mirosul ei puternic alunga gandacii de bucatarie si celelalte insecte nedorite.

Nu trebuie decat sa pui cateva frunze de dafin in fiecare colt al bucatariei sau al casei. De vreme ce nu sunt toxice nu trebuie sa-ti faci griji ca ar putea contamina mancarea.

Desi pot fi utilizate atat frunze proaspete cat si uscate, cele mai bune in alungarea insectelor sunt ultimele intrucat mirosul lor este mai puternic.