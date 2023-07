Alergia solara (sau eruptia cutanata la soare) este de fapt o reactie alergica ce se manifesta odata cu expunerea la soare. Poate fi declansata fie de reactia ereditara a organismului, fie de o hipersensibilitate a sistemului imunitar care se manifesta odata cu expunerea la soare. Alergia solara poate avea simptome usoare sau moderate, dar exista si reactii severe.

Este necesar sa facem diferenta intre alergia solara si eruptia cutanata de caldura. Eruptia cutanata de caldura se manifesta atunci cand porii sunt infundati si cand transpiratia se acumuleaza la nivelul pielii. Nu este nevoie de soare pentru a se produce eruptia cutanata de caldura. In zilele calde si umede, eruptia cutanata de caldura poate aparea pe orice parte a corpului care transpira (mai ales in pliurile pielii). Cele mai expuse zone sunt urmatoarele:

sub sani;

zona inghinala;

zona axilelor;

pe interiorul coapselor.

Eruptia cutanata cauzata de caldura poate aparea in orice anotimp. Bebelusii prezinta cel mai mare risc. In mod normal, eruptia cutanata de caldura se amelioreaza in cateva zile. Pe de alta parte, alergia solara se dezvolta numai ca urmare a expunerii la lumina soarelui si in cazurile usoare sau moderate se manifesta numai cateva ore.

Alergia solara poate afecta la orice varsta (inclusiv bebelusii), persoanele de toate rasele. Se considera ca acest tip de alergie afecteaza mai ales persoanele de origine caucaziana, dar sunt necesare cercetari suplimentare pentru a ajunge la o concluzie (5).

Tipuri de alergii solare

Literatura de specialitate indica mai multe tipuri de alergii solare, in functie de tipul de eruptie cutanata, de cauza si de persoanele care sunt mai afectate de alergia solara:

– prurigo actinic (prurigo de vara hutchinson): se manifesta prin papule sau noduli care apar la nivelul pielii. Pot fi afectate zone ale pielii care nu au fost expuse la soare si prezinta un risc mai mare populatiile care au pielea mai inchisa la culoare. Din ceea ce se cunoaste pana acum, prurigo actinic pare a avea o cauza genetica.

– eruptie fotoalergica: aceasta reactie se manifesta atunci cand o substanta chimica aplicata pe piele reactioneaza la lumina soarelui. Poate fi vorba despre medicamente, produse de protectie solara, produse cosmetice sau parfumuri. Simptomele apar la cateva ore, sau zile de la expunerea la soare.

– eruptie polimorfa la lumina: este mai frecventa la femei decat la barbati, la persoanele cu pielea mai inchisa la culoare, la adolescenti si adultii tineri. Se manifesta sub forma de basicute (sau bubite la alergia solara), la cateva ore dupa ce pielea a fost expusa la soare.

– urticarie solara: apare la numai cateva minute de expunere la soare, iar simptomele pot fi usoare sau severe: inflamarea pielii, iritatie, roseata, mancarime, usturime (pete rosii pe corp, cu mancarimi de piele si umflaturi).

Care sunt simptomele alergiei solare

Simptomele alergiei solare sunt:

prurit;

dureri;

usturimi;

eruptie cutanata care dispare la cateva ore de la incetarea

expunerii la soare.

In cazurile severe de alergie solara, pot aparea si simptome secundare:

varsaturi;

greata;

cefalee;

sensibilitate la lumina.

Sursa: Tabu.RO