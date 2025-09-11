Ciclistul austriac Maximilian Schmidbauer (WSA KTM Graz) a câştigat, miercuri, prima etapă a Turului României din acest an, desfăşurată de la Craiova la Râmnicu Vâlcea.

Italianul Manuel Oioli (MBH) s-a impus în sprintul intermediar de la Stoina, precizează Agerpres.

Irlandezul Seth Dunwoody (BHR Victorious Development) s-a remarcat câştigând sprintul intermediar de la Bengeşti şi Horezu, precum şi ascensiunile de la Licurici, Miloştea şi Băile Govora.

Cel mai bine clasat român a fost Iustin-Ioan Văidian (Mentirise Teem CCN), pe locul 27, în acelaşi timp cu învingătorul.

Joi va avea loc etapa a doua, Piteşti – Pasul Dichiu (172 km).