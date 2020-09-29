În județul Harghita, Consiliul Județean a fost câștigat de Borboly Csaba, de la UDMR.
Primăriile din Harghita au fost câștigate astfel:
1. Atid: SZILVESZTER ATTILA, UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA, cu 416 de voturi
2. Avrămești: SIMÓ DEZSŐ-SZABOLCS, UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA, cu 657 de voturi
3. Bilbor: HÂNGAN ILIE-DANIEL, PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL, cu 951 de voturi
4. Brădești: BOKOR BOTOND UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA, cu 634 de voturi
5. Căpâlnița: BENEDEK LÁSZLÓ, ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA, cu 811 de voturi
6. Cârța: GÁBOR TIBOR, UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA, cu 921 de voturi
7. Ciceu: PÉTER LUKÁCS, ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA, cu 930 de voturi
8. Ciucsângeorgiu: RETI ZSÓFIA, cu 1257 de voturi
9. Ciumani: MÁRTON LÁSZLÓ-SZILÁRD, UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA, cu 1082 de voturi
10. Corbu: ŢEPEŞ-FOCŞA ROMEO, PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT, cu 501 de voturi
11. Corund: KATONA MIHÁLY, UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA, cu 1852 de voturi
12. Cozmeni: SZÁNTÓ LÁSZLÓ, UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA, cu 593 de voturi
13. Dănești: BŐJTE CSONGOR-ERNŐ, UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA, cu 773 de voturi
14. Dârjiu: ISTVÁN ADRIÁN, UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA, cu 255 de voturi
15: Dealu: BÁLINT ELEMÉR-IMRE, UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA, cu 1136 de voturi
16. Ditrău: PUSKÁS ELEMÉR, UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA, cu 1227 de voturi
17. Feliceni: ZSOMBORI LEVENTE, cu 985 de voturi
18: Frumoasa: FERENCZ TIBOR, UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA, cu 819 de voturi
19. Gălăuțaș: ŢĂRAN RADU, PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT, cu 661 de voturi
20: Joseni: GÁLL SZABOLCS, UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA, cu 1500 de voturi
21. Lăzarea: DANGULY ERVIN, cu 1006 de voturi
22. Leliceni: NAGY ISTVÁN-ALFRÉD, UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA, cu 334 de voturi
23. Lueta: MIHÁLY DÉNES, UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA, cu 1032 de voturi
24. Lunca de Jos: GERGELY KAROLY, UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA, cu 1482 de voturi
25. Lunca de Sus: PAP IMRE, UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA, cu 1120 de voturi
26. Lupeni: KOVÁCS LEHEL, UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA, cu 2016 de voturi
27. Mădăraș: PÉTER DÁVID, UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA, cu 913 de voturi
28. Mărtiniș: JAKAB ATTILA, UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA, cu 950 de voturi
29. Merești: TIKOSI LÁSZLÓ, UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA, cu 431 de voturi
30. Mihăileni: IZSÁK-SZÉKELY LÓRÁNT, UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA, cu 432 de voturi
31. Mugeni: ÜLKEI ZOLTÁN, UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA, cu 1036 de voturi
32. Municipiul Gheorgheni: CSERGŐ TIBOR-ANDRÁS, UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA, cu 2290 de voturi
33. Municipiul Miercurea Ciuc: KORODI ATTILA, UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA, cu 8072 de voturi
34. Municipiul Odorheiu Secuiesc: GÁLFI ÁRPÁD, PARTIDUL OAMENILOR LIBERI, cu 8590 de voturi
35. Municipiul Toplița: OLARIU DUMITRU, PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT, cu 1713 de voturi
36. Ocland: GODRA LEHEL, UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA, cu 424 de voturi
37. Orașul Băile Tușnad: BUTYKA ZSOLT, cu 482 de voturi
38. Orașul Bălan: IOJIBAN GHEORGHE, cu 1181 de voturi
39. Orașul Borsec: MIK JOZSEF, UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA, cu 797 de voturi
40. Orașul Cristuru Secuiesc: KONCZ HUNOR-JÁNOS, ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA, cu 2702 de voturi
41. Orașul Vlăhița: LŐRINCZ CSABA, ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA, cu 2238 de voturi
42. Păuleni Ciuc: FERENCZ CSABA, UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA, cu 673 de voturi
43. Plăieșii de Jos: ANDRÁS ZOLTÁN, UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA, cu 696 de voturi
44. Porumbeni: GYERKÓ LEVENTE, UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA, cu 653 de voturi
45. Praid: NYÁGRUS LÁSZLÓ, UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA, cu 1436 de voturi
46. Racu: CSÁSZÁR ATTILA UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA, cu 558 de voturi
47. Remetea: LACZKÓ-ALBERT ELEMÉR, UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA, cu 2604 de voturi
48. Săcel: NAGY LAJOS, UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA, cu 378 de voturi
49. Sâncrăieni: SZÉKELY ERNŐ, UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA, cu 638 de voturi
50. Sândominic: KARDA RÓBERT, UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA, cu 1699 de voturi
51. Sânmartin: BIRTALAN SÁNDOR, UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA, cu 625 de voturi
52. Sânsimion: KOZMA ISTVÁN-FLORIN, UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA, cu 1264 de voturi
53. Sântimbru: KENCSE ELŐD, UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA, cu 692 de voturi
54. Sărmaș: MÎNDRU VALENTIN, PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT, cu 814 de voturi
55. Satu Mare: KOVÁCS IMRE, UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA, cu 581 de voturi
56. Secuieni: BALLÓ ZOLTÁN, UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA, cu 424 de voturi
57. Siculeni: SZENTES CSABA, UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA, cu 922 de voturi
58. Șimonești: NAGY JÁNOS, UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA, cu 1219 de voturi
59. Subcetate: RUSU VASILE
60. Suseni: EGYED JÓZSEF, ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA, cu 894 de voturi
61. Tomești: KEDVES RÓBERT, UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA, cu 693 de voturi
62. Tulgheș: VANCU MARCEL, PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT, cu 855 de voturi
63. Tușnad: MOLNÁR JÓZSEF, UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA, cu 780 de voturi
64. Ulieș: GYÖRGY SÁNDOR, UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA, cu 349 de voturi
65. Vărșag: TAMÁS ERNŐ, UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA, cu 551 de voturi
66. Voșlobeni: TINCA MIHAIL-DUMITRU, PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT, cu 452 de voturi
67. Zetea: NAGY ATTILA, UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA, cu 1233 de voturi
SURSA: ZIAR HARGHITA
Sursa: Realitatea de Harghita