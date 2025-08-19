Prim-vicepreședintele PNL, Ciprian Ciucu, a declarat marți că nu va face precizări legate de o eventuală candidatură la Primăria Capitalei până când Guvernul nu își va asuma oficial data alegerilor.

Întrebat la finalul ședinței conducerii PNL dacă își asumă o candidatură sau dacă se ia în calcul un candidat comun al dreptei, Ciucu a spus că, deocamdată, nu dorește să transmită nimic public.

„În acest moment noi nu comunicăm nimic în ceea ce priveşte Primăria Capitalei. Voi comunica, inclusiv eu personal, din momentul în care va fi stabilită data alegerilor. E foarte important, avem deja sondaje, știm destul de bine cum stăm, dar prefer să nu comunic acum”, a afirmat prim-vicepreședintele PNL.

Ciucu a precizat că așteaptă ca Guvernul să anunțe oficial calendarul electoral și abia după aceea vor putea începe discuțiile legate de candidaturi.

Întrebat dacă au existat discuții cu PSD pe această temă, el a spus că, personal, nu a participat la astfel de negocieri, deși subiectul ar fi fost deschis în coaliție în urmă cu două săptămâni.

Referitor la referendumul pentru București, inițiat de Nicușor Dan înainte de a deveni primar, Ciucu a declarat că „trebuie să fie asumat de către cineva”, dar a subliniat că, în prezent, prioritățile țin de reformele pe care Guvernul trebuie să le adopte.

„Acum ne concentrăm pe pachetul 2 și pe reformele de care România are nevoie, după care vom discuta și despre reforma Bucureștiului”, a adăugat Ciprian Ciucu.

