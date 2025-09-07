Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), conf. univ. dr. Horațiu-Remus Moldovan, a atras atenția, sâmbătă, asupra apariției în spațiul public a unor mesaje și opinii legate de sănătate care nu au la bază dovezi științifice și care pot afecta grav încrederea pacienților în sistemul medical. El a subliniat că astfel de informații pot întârzia prezentarea la medic, pot împiedica un diagnostic corect și pot compromite succesul tratamentelor.

Moldovan a precizat că medicii aflați în contract cu casele de asigurări sunt obligați să respecte ghidurile și protocoalele validate științific, iar relația medic-pacient trebuie să fie construită pe încredere și comunicare corectă.

În aceeași zi, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a condamnat ferm dezinformarea medicală, catalogând-o drept „un atac direct la sănătatea românilor”. Reacția sa a venit după o conferință desfășurată la Brașov, intitulată „COVID-19 & Convergența Bio-Digitală”, transmisă online și criticată de autorități ca fiind lipsită de fundament științific.

Rogobete a cerut societăților profesionale și Colegiului Medicilor să analizeze și să sancționeze comportamentul medicilor care aleg să răspândească falsuri în spațiul public. Totodată, a îndemnat populația să se informeze doar din surse credibile și să nu se lase influențată de opinii nefondate.

Colegiul Medicilor din România a transmis, la rândul său, că asemenea manifestări pseudo-științifice contrazic descoperirile medicinei moderne și subminează încrederea în profesia medicală.

”Aflăm cu îngrijorare că astăzi are loc la Brașov o așa zisă conferință, în fapt o manifestare “pseudo-științifică”, în raport cu tot ce inseamna sănătatea publică, sistemul de sănătate și cu ceea ce trebuie să reprezinte profesia medicală.

Parcurgând titlurile sesiunilor din această manifestare considerăm că acestea nu au legătură nici cu medicina, nici cu știința.

Considerăm că atât participanții cât și lectorii unei asemenea manifestări publice trebuie să știe că noțiunile dezbătute intră în contradicție flagrantă cu toate descoperirile stiintifice, bazate pe dovezi, ale medicinei moderne, fapt care ar putea constitui un fals stiintific si medical.

Dezinformarea si răspândirea unor falsuri științifice sau a unor zvonuri neintemeiate pe nicio evidență sunt de natură să diminueze încrederea în știință și profesioniști.

Propagarea acestor informații în rândurile populației constituie un risc imens pentru sănătatea publică.

Bolile infecțioase și prevenția lor reprezintă un domeniu medical care a beneficiat major de descoperirile medicale ale ultimului secol, iar vaccinarea a prevenit milioane de decese in rândul copiilor și adulților, încă de la descoperirea fenomenului de imunizare prin vaccin.

Atragem atenția că aceasta manifestare, inclusiv prin titluri și tematică, este contrară oricăror principii medicale, științifice și etice și ar putea avea ca și consecință periclitarea gravă a sănătății publice.

Considerăm că medicii cu drept de liberă practică trebuie să respecte riguros principiile medicale si etice care trebuie să le ghideze activitatea.”

Sursa: Realitatea Medicala