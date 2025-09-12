Codul Rutier 2025 stabilește pe unde ai voie să circuli cu trotineta electrică și care sunt amenzile pentru cei care încalcă regulile. Din păcate, nerespectarea regulilor a dus la producerea a numeroase accidente, unele cu urmări tragice.

Trotinetele electrice sunt vehicule motorizate cu două roți, care pot avea și o șa similară cu cea de la biciclete.

Dacă au o viteză limitată din fabrică la 25 km/h, atunci se încadrează în aceeași categorie cu bicicletele. Dar, dacă viteza lor depășește această limită, se încadrează la categoria de moped.

În acest caz, va fi necesară obținerea unui permis de conducere Categoria AM. Cei care dețin permis Categoria A sau B pot conduce orice tip de trotinetă electrică.

Vârsta minimă pentru a conduce o trotinetă electrică pe drumurile publice din România este de 14 ani.

Casca de protecție este obligatorie doar pentru minorii cu vârste între 14 și 16 ani, dar este recomandată pentru toți utilizatorii.

Poți merge pe pista special destinată bicicletelor?

Dacă drumul este prevăzut cu pistă pentru biciclete, cei care circulă cu trotinete electrice sunt obligați să le folosească.

În lipsa acestor piste, ai voie să circuli pe carosabil, dar numai dacă viteza maximă admisă pe acel sector de drum este cel mult 50 km/h.

Este interzisă circulația pe drumuri naționale, autostrăzi sau drumuri expres, chiar și dacă sunt în localitate.

De asemenea, nu ai voie să circuli cu trotineta electrică pe trotuar, decât dacă pe acesta e amenajată o pistă pentru biciclete.

„Dacă un drum este prevăzut cu o pistă pentru biciclete, bicicletele și trotinetele electrice vor fi conduse numai pe pista respectivă. În lipsa acestei piste, circulația trotinetelor electrice este permisă numai pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă pentru circulația vehiculelor este de 50 km/h” stabilește Art. 41 (3) din legea circulației.

Persoana aflată pe trotinetă trebuie să circule cât mai aproape de partea dreaptă a carosabilului, respectând regulile de circulație aplicabile bicicletelor.

Trotineta electrică trebuie să:

fie echipată cu sistem de frânare eficient;

aibă lumini și elemente reflectorizante.

De asemenea, este interzis ca pe o trotinetă să se afle două sau mai multe persoane, concomitent. Legea stabilește că pe aceste vehicule poate urca o singură persoană.

În plus, este interzis să circuli cu trotineta electrică sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive.

Care sunt amenzile pentru cei care încalcă regulile

Amenzile pentru cei aflați pe o trotinetă electrică, care nu respectă regulile de circulație, pornesc de la aproximativ 800 de lei.

„Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancțiuni […] nerespectarea normelor privind circulația bicicletelor sau a trotinetelor electrice, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 101 alin. (1) pct. 8”, stabilește Art. 100 (1.14) din OUG 195/2002.

Excepția la care face referire articolul de mai sus se referă la lipsa luminilor și a elementelor fosforescente.

Cei care circulă cu o trotinetă electrică fără sisteme de iluminare riscă o amendă cuprinsă între 1.215 și 1.620 de lei.