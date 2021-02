Dezvăluiri în exclusivitate pentru Realitatea Plus

„Nu e nimeni in legatura cu noi, absolut nimeni, nu am simtit din parte autoritatilor, nu am primit niciun ajutor din partea autorităților române. Noi, aici, ne-am luptat ca să obținem drepturile minime. Nu este adevarat ce se spune la televizor”, spune unul dintre cei peste 50 de români care au fost blocați de autoritățile din Mexic pe aeroportul din Cancun, interzicându-le să intre în țară.

Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a anunțat joi că în acest moment sunt 114 cetăţeni români pe aeroportul din Cancun, iar 102 s-au întors deja în țară. Aurescu a declarat că „este inadmisibil” ce se întâmplă și a recomandat românilor să evite deplasările în Mexic.

„La bagarea in camera ne-au luat pașapoartele si telefoanele ca nu putem contacta pe nimeni in exterior. Eu acum am prins o liniuta la o retea de internet, reteaua publica, si aveam un telefon de rezerva. De pe asta scriu, și scriu pe ascuns”, a mai declarat unul dintre românii din Mexic, pentru Realitatea PLUS.

„Am fost 80 de romani. Pe toti ne-au bagat intr-o camera. Stam de atunci fara apa , fara mâncare, am sunat la Ambasada, nu a raspuns nimeni. O fată din grup a vorbit cu un consul, și la fel au zis ca o sa trimita mancare dar n-au ce face. Mexicanii zic de aici că ei n-au nicio problema sa ne primeasca, este o alerta in sistem data de CIA sau FBI ca toți românii care intră în Mexic să fie opriți”, a dezvăluit același turist român.

Acesta spune că nu se respectă nicio măsură de protecție împotriva coronavirusului.

„Nu exista nicio masura de preventie, distantare sociala sau altceva. Dupa 12 ore de stat in această camera, cred ca are 10 metri pătrati, toata lumea a renuntat la măști, la tot, că nu se mai putea respira. Și aici e problema mare”, a mai spus acesta.

„Nu s-au mai trimis vești, pentru ca am fost mutati din locul unde eram ieri si nu mai avem acces la internet. Acum am reusit intr-un WC sa gasesc undeva intr-un colt, cu mana ridicata, o liniuta de internet, ca sa pot transmite ultimele noutati de aici”, mărturisește românul.

„Am intrebat care este problema, nimeni nu are nicio explicatie, nimeni nu vrea sa ne spuna nimic. Va rog sa ne trimiteti un translator si o persoană care sa ne repete drepturile si care sa ne invete ce sa faca. Ne-au dat două variante: prima, sa semnam niste documente prin care renuntam la orice drepturi pe care le avem si astfel sa plecam, ca ne vor trimite catre Romania, sau, celalalta variantă, sa deschidem proces statului mexican, si astfel judecatorul sa poata sa anuleze restricțiile date, sa putem intra, si după aceea sa putem pleca cu biletele noastre de avion”, a relatat românul

„Toată lumea are cazări plătite, mașini închiriate, excursii plătite, nu am putut nici măcar să le anulăm, să le dăm „cancel” măcar. Toată lumea și-a pierdut banii, toata lumea… Neavând acces la internet, neavând acces la informații, n-am putut să anunțăm nicăieri”, a mai spus acesta.

Reamintim că peste 200 de români care au mers în Mexic la bordul a două avioane au rămas blocați din 30 ianuarie în aeroporturile din Mexico City și Cancun, după ce au fost opriți să intre în țară. Autoritățile nu le-au permis accesul . Unii dintre ei au reclamat că la sosirea pe aeroport autoritățile le-ar fi confiscat telefoanele, pașapoartele și cardurile.