Fostul deputat Cristian Rizea, cel care l-a detonat, alături de Realitatea Plus, pe vicepremierul șpăgar Dragoș Atanasiu, a dezvăluit cum a decurs întâlnirea față în față cu generalul Florian Coldea, în avionul spre Nisa. Într-o intervenție în exclusivitate la Televiziunea Poporului, Rizea a oferit doar câteva detalii despre informațiile pe care le are și care-l vor detona nu doar pe Coldea, ci și pe fugarul Sebastian Ghiță.

„Și eu am rămas surprins, este prima dată când stau față în față cu el. Eu am povestit că aveam o relație de prietenie cu George Maior, poate de asta s-a sipărat (Coldea – N.R.), că mă duceam la Maior și nu am intrat niciodată și la el și poate s-a supărat. Liviu Dragnea a spus, într-o emisiune din 2022, la Realitatea Plus, când am fost alături de Anca Alexandrescu, citez: „Cristi, Coldea și-a făcut dosarul”, când candidam pentru primăria sectorului 5.

Am vrut să-l întreb pe Coldea ce au avut cu mine, de ce mi-a distrus viața, familia, că nu i-am făcut nimic. Nu sunt un sfânt, dar am stat în pușcărie pentru ceva ce n-am făcut. La fel a distrus multe alte vieți,” a afirmat Rizea, într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus.

Fostul deputat a oferit detalii și despre fuga din țară a lui Sebastian Ghiță, omulu a cărui televiziune îl susține necondiționat pe Victor Ponta.