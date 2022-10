Plafonarea prețului la lemnul de foc scumpește produsul cu până la 10%, iar furnizorii spun că vor factura separat lemnul de foc de serviciile de transport, depozitare sau paletizare, care presupun TVA de 19%.

„OUG în forma actuală este o intervenție artificiala foarte brutală în piata care s a dovedit contraproductiva. Lemnul de foc peletii, bricheții au disparut din comertul modern 7.49 + TAIE 8.15 Operatori iau incercat sa găsească soluții. Cel putin 50% dintrei ei au ales sa factureze separat servicile ca sa poata vinde in continuare produsele în piață. Asta a condus paradoxal la o scumpiere a lemnului de foc pentru că acele servicii au TVA de 19%”, a declarat CĂTĂLIN TOBESCU, Asociația pentru Industria Lemnului – Prolemn.

Ordonanța aduce nemulțumiri și în rândul parlamentarilor din Coaliție.

„Acest preț pe metrul cub de 400 de lei este un pret care i-ar ajuta. Problema este că nu există produsul finit pe care să-l cumpere cu banii respectivi. O spun personal, desi in practică nu se obisnuiește acest lucru, eu am sa ma abtin de la votarea OUG, și am să spun si soluția. In mod normal ar trebui venit urgent, și atunci s-ar putea, într-un timp foarte scurt, să se dea o altă Ordonanță de Guvern, care să intre în vigoare când această OUG se va abroga, și Parlamentul poate face acest lucru. Iar în OUG să se spună în mod expres ca vor fi ajutate categoriile de grupuri vulnerabile care, de exemplu, primesc ajutor de încălzire”, a explicat deputatul PSD Ioan Deneș.

„Eu nu văd eficacitatea acestei OUG cu ce îi ajuta pe cei vulnerabili? Pentu că se stabileste un plafon, nu vine cu masuri compensatorii. Daca statul nu vine cu masuri compensatorii, incurajăm vânzarea la negru. Cu ce ii ajuta pe oameni?”, a declarat deputatul PNL Sori nIoan Bumb.

Potrivit unor surse politice, liderii Coaliției iau în calcul introducerea unor măsuri de sprijin pentru categoriile vulnerabile, cum ar fi vouchere, pe lângă măsura plafonării. Subiectul este discutat și la nivel european.

Guvernul a plafonat prețul la lemnul de foc la 400 de lei pe metrul cub la începutul lunii octombrie, măsura vizând aproximativ 3 milioane de gospodării din România.

„Guvernul va adopta decizia de plafonare a prețurilor la lemnele de foc. Este o decizie așteptată de peste 3 milioane de gospodării, care folosesc lemne de foc. Vom decide ca prețul la lemnul de foc să fie plafonat la 400 de lei pe metrul cub, la 1500 de lei pe tonă la brichetele de lemn și la 2000 de lei la peleți. Prețurile includ TVA.”, declara premierul Nicolae Ciucă în ședința de guvern din 5 octombrie, când s-a decis adoptarea OUG de plafonare.