Avocata Ingrid Mocanu a explicat în direct la Realitatea Plus cum ar putea petițiile lui Călin Georgescu să-i facă dreptate fostului candidat interzis la prezidențiale. Potrivit acesteia, Consiliul Superior al Magistraturii ar fi trebuit să se autosesizeze imediat după declarațiile deputatului PNL Alexandru Muraru cât și după cele ale președintelui Nicușor Dan. Mai mult, Ingrid Mocanu susține că judecătorii sunt presați de clasa politică să ia decizii conforme cu interesele lor.

„Când au apărut aceste declarații, atât ale domnului Nicușor Dan, cât și ale domnului Muraru, și am făcut apel ca CSM-ul să se autosesizeze și să procedeze la această decizie, pentru că să ia o decizie în statutul magistratului, este chiar o procedură specială. CSM-ul poate să spună că a fost afectată independența justiției prin declarații și să facă un apel la politicieni să nu se mai repete. Sigur că este foarte bine că s-au făcut petiții și eu sper ca CSM-ul să facă acest lucru.

De aceea, eu cred că este un demers sănătos și eu cred că ceea ce ar putea să facă astăzi CSM-ul ar fi exact acest lucru: să lase justiția să-și facă treaba, să ridice presiunea de pe judecători. Și așa, dosarele acestea sunt foarte, foarte politizate și sunt percepute ca dosare politice.

Și dacă mai vin și politicienii și mai fac și ei presiuni – pentru că să știți că domnul Muraru a recidivat. Vedeți, după ce a zis să-i dea 25 de ani justiție a pușcăriei, acum, ieri, a apărut și să spună să fie arestat pentru că a ridicat mâna„, a declarat avocata.