Cele 9 plante care te pot ajuta să slăbești spectaculos

Spirulina. Este o algă de culoare verde-albastru care ajută la controlul apetitului, conține proteine, minerale, clorofilă și caretonoide.

Baca. Plantele din clasa „baca” sunt struguri, măceșe, afine, fructe de pădure.

Socul. Este planta cu proprietăți miraculoase nu numai în slăbire, dar și în numeroase afecțiuni. Socul are o acțiune sudorifică, ajută la eliminarea apei din corp,consumat sub formă de ceai, suc sau tinctură. Reduce apetitul și are și efect laxativ. Dar, atenție, consumat în cantități mari poate duce la efecte opuse.

Orzul. Este bogat în vitaminele B, conține fosfor, benefic pentru oasele noastre, și fibre care ajută la îndepărtarea țesutului adipos. În plus, orzul verde are de 11 ori mai mult calciu decât laptele, conține de șapte ori mai multă vitamina C față de portocale și de 250 de ori mai multă vitamina A decât salata.

Urzica. Urzica te poate ajuta să uiți de foame. Pe lângă vitaminele și mineralele conținute, urzica suprimă poftă de mâncare, ceea ce ajută foarte mult într-o dietă, oferă însă și energia de care avem nevoie mai ales în timpul unui regim de slăbire. Și ceaiul de urzică, cu un conținut bogat de vitamine, tanin, calciu, potasiu, fier, siliciu, acid formic, acid galic și clorofilă, ajută la îmbunătățirea digestiei, reduce zahărul din sânge, revitalizează corpul, pielea și unghiile. Se consumă rece și fără îndulcitori.

Năsturelul. Năsturelul conține iod, care ajută la menținerea unei glande tiroide sănătoasă, care controlează metabolismul. Cel mai indicat este să consumi năsturelul în starea să naturală, fie în salată, fie într-un sandviș.

Ciupercile Portabella. Sunt recomandate mai ales persoanelor tinere. Acest tip de ciuperci stabilizează nivelul de glicemie din sânge, și contribuie la slăbire.

Frunze de aloe. Planta este în topul plantelor de slăbit. Frunzele de aloe detoxifică, ard grăsimile, au efecte laxative și diuretice, inhibă apetitul și cresc metabolismul

Scorțișoara. Îmbunătățește metabolismul și produce arderea de calorii fără vreun efort suplimentar. În același timp împiedică zahărul să se transforme în grăsime și oferă o stare de sațietate un timp mai îndelungat.

Alte plante ca numărul de centimetri din talie să scadă sunt și anghinarea, varza, conopida, broccoli, castraveții, vinetele, salata verde, pepenele, fasolea boabe și fasolea verde sau spanacul.

Cum poți folosi plantele în meniul zilnic pentru a pierde definitiv kilogramele în plus

Apă cu lămâie, mentă și ghimbir. Combinația trebuie lăsată peste noapte înainte de a fi consumată. Pe lângă efectul de detox asupra corpului tău, e recomandată pentru pierderea imediată a greutății în plus.

Mere. Potrivit unui studiu, femeile care consumă trei mere pe zi pierd cu un sfert de kilogram mai mult față de cele care nu mănâncă mere.

Kiwi. Fructul ajută la scăderea centimetrilor din talie prin mix-ul de vitamina C, flavonoide și carotenoide, fiind și antioxidant.

Migdale. Cine mănâncă multe pierd din greutate mai mult decât cei care au început o dietă ridicată în carbohidrați, cu același număr de calorii.

Alge. Sunt renumite prin senzația de sațietate pe care o produc, datorită fibrelor alimentare pe care le conțin, astfel că sunt foarte importantă într-o cură de slăbire.