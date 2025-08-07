Un cutremur s-a produs, joi, în România, anunță Institutul Național pentru Fizica Pământului.

Un cutremur de 2,8 grade s-a produs, joi, la ora 3:56, în zona seismică Vrancea, județul Buzău.

Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului, cutremurul s-a produs la o adâncime de 128.2 km, în apropierea următoarelor oraşe: 55 km SE de Sfântu-Gheorghe, 58 km E de Brașov, 60 km NV de Buzău, 66 km V de Focșani, 73 km N de Ploiești.

