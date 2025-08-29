Ministrul Educației, Daniel David, a transmis vineri că măsurile fiscal-bugetare aplicate în prezent trebuie ajustate odată cu ieșirea României din criza bugetară. El a subliniat că în domeniul educației nu mai este loc de alte măsuri de austeritate și că acestea au fost luate doar din cauza contextului economic dificil.

Oficialul a precizat că pachetul I de măsuri și-a atins obiectivele. Evaluarea ECOFIN nu a dus la suspendarea fondurilor europene, iar agențiile de rating S&P și Fitch nu au retrogradat țara în categoria „Junk”. Astfel, salariile și bursele din educație sunt asigurate până la finalul anului, iar sistemul a contribuit la stabilitatea generală.

Ministrul a recunoscut că în această perioadă a fost ținta criticilor și atacurilor, unele justificate, altele exagerate sau chiar bazate pe dezinformare. El a spus că a fost „paratrăsnet” pentru nemulțumiri, dar a reamintit că educația a făcut ceea ce trebuia pentru a trece peste criză.

În privința normei didactice, Daniel David a arătat că anul școlar va începe cu 214.700 norme, dintre care aproximativ 156.390 vor fi acoperite cu titulari, restul urmând să fie asigurate de suplinitori sau prin plata cu ora. Creșterea normei didactice cu două ore săptămânal plasează România în media europeană, conform unui raport Eurydice.

Ministrul a explicat că reorganizarea rețelei școlare a dus la o reducere a fragmentării cu peste 8%. Fiecare comună a rămas cu cel puțin o unitate școlară cu personalitate juridică, iar acolo unde au avut loc modificări, elevii și personalul au rămas în aceleași structuri.

În privința claselor, David spune că regândirea limitelor nu a adus schimbări majore, deoarece cele mai multe se încadrează între valorile minime și maxime. Fondul pentru burse va fi mai mare decât în 2022-2023, dar nu comparabil cu cel din anii următori, când contextul politic și legislativ a fost diferit.

El a mai arătat că valoarea plății cu ora a fost aliniată cu cea a salariului pentru timpul total de lucru, iar pe viitor se pot lua în calcul diferențieri, în funcție de situații specifice. Ministrul insistă că educația trebuie să intre într-o etapă de dezvoltare, nu de noi măsuri de austeritate.

Sursa: Newsinn