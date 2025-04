David Popovici, campionul olimpic en titre la 200 de metri liber, a anunţat, vineri, 11 aprilie, că a devenit primul înotător din istorie care a obținut sub 22 de secunde la proba de 50 de metri, sub 47 de secunde la proba de 100 de metri şi sub un minut şi 43 de secunde la 200 de metri.

„Odată cu recordul naţional de la 50 m liber de 21 de secunde şi 83 de sutimi, am devenit primul om din istorie sub 22 de secunde la proba de 50 m, sub 47 de secunde la proba de 100 m şi sub 1 minut şi 43 de secunde la 200 m – De asta sunt tare mândru”, a anunțat David Popovici pe pagina sa de Facebook după ce a câştigat titlurile naţionale la 50 m liber şi 100 m liber.

David Popovici, un nou record național

David Popovici a câştigat miercuri proba de 50 m liber cu un nou record naţional, 21 sec 83/100, iar joi s-a impus la 200 m liber în 1 min 45 sec 07/100.

„După 8 luni de la medaliile olimpice de la Paris, am revenit în competiţie. A fost nevoie de timp – pentru a respira, a mă bucura, pentru a înţelege ce am realizat şi mai ales, pentru a mă reconecta cu de ce-ul din spatele acestui drum. Performanţa nu înseamnă doar antrenamente şi rezultate. Înseamnă echilibru, înseamnă să ştii când să accelerezi şi când să te opreşti.

Am ales conştient această pauză, iar acum revin cu şi mai multă claritate, motivaţie şi încredere. Obiectivele s-au schimbat, dar dorinţa de a evolua a rămas aceeaşi. Mă bucur din nou de emoţia competiţiei, de adrenalina fiecărei curse, de ritmul care îmi spune că sunt viu”, a transmis multiplul campion mondial şi european.

David Popovici a adăugat că aşteaptă cât mai multă lume la Naţionalele care se desfăşoară până duminică la Otopeni.

„Mulţumesc tuturor celor care au fost alături de mine în această perioadă. Drumul merge mai departe. Cu paşi clari, cu mintea limpede şi cu inima deschisă. Vă aştept la Otopeni să ne bucurăm împreună de spectacolul sportului, să susţinem fiecare sportiv care dă totul în bazin. Energia voastră contează mai mult decât credeţi!”, a transmis David Popovici.