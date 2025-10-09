Noi imagini dramatice din județul Constanța. În satul Siliștea, bătrânii din casele în care a intrat viitura au fost cărați pe brațe de pompieri, pentru a-i salva din calea apelor. Zeci de gospodării și case au fost inundate, iar apa de pe drum depășește jumătate de metru. Dezastru a fost în tot județul. Zeci de copaci au căzut, iar mai multe mașini au fost avariate.

Șase persoane din localitatea Siliștea, izolată după acumularea masivă de apă, au fost evacuate pe brațe de pompieri. Printre acestea, au fost și doi copii. Oamenii s-au adăpostit la vecini sau la rude.

După ploile torențiale, și un canal colector din apropierea satului s-a revărsat.

Tot pe un drum din județul Constanța, mai mulți șoferi surprinși de viitură au fost salvați de pompieri.

Mai multe apartamente de la parterul blocurilor din Constanța au fost inundate.

Apă de o jumătate de metru în Mangalia

În Mangalia, apa a ajuns în unele zone la jumătate de metru, așa că autoritățile au scos motopompele pe străzi, pentru a scoate apa din curți și subsoluri.

Mai multe mașini au fost avariate din cauza copacilor doborâți de vijelia puternică

Și în localitatea Hârșova, viitura a blocat drumurile.