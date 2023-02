Supa de verdeturi se poate consuma in orice moment al zilei, oricand ni se face foame. Aceasta dieta contine cinci alimente sanatoase: ceapa, ardei, rosii, varza si banane.

Supa se prepara din sase cepe mari, doi ardei verzi, 5-6 rosii proaspete, o legatura de telina, o varza mare, sare si piper, dupa gust.

Pe langa efectele pe care le are asupra corpului in sensul in care te ajuta sa slabesti, dieta aceasta mai are inca un beneficiu: vitaminele.

Supa contine mai multe legume pline de nutrienti utili pentru buna functionare a organismului. In plus, bananele sunt un aliment dulce, care poate inlocui cu succes prajiturile, fiind si deosebit de satios.

Dieta cu supa. Asa slabesti cel putin 4 kilograme pe saptamana

Iata ce trebuie sa mancati o saptamana. Meniul complet pe zile:

Luni. Mancati supa si un fruct, la alegere. De preferat ar fi sa evitati bananele, iar pentru hidratare ceaiul neindulcit este minunat.

Marti. In afara de supa, puteti manca legume. Insa nu este recomandat sa alegeti fasolea verde si mazarea. Cina va consta intr-un cartof copt. Trebuie sa tineti minte ca in aceasta zi nu se consuma fructe.

Miercuri. Poti manca supa, fructe si zarzavaturi, dar fara cartofi copti.

Joi. Este randul lactatelor. Pe langa supa de legume, in aceasta zi puteti manca banane si lapte degresat.

Vineri. Supa si carne de vita, in jur de 250 de grame, plus 6 rosii proaspete. Nu uitati sa beti cel putin 6 pahare de apa plata.

Sambata. Supa, cel putin o bucata de carne la gratar si zarzavaturi la discretie.

Duminica. Supa, orez integral si suc de fructe.

Sursă text: Lyla.ro