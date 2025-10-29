Prședintele american Donald Trump a primit miercuri cea mai înaltă distincție națională din partea Coreei de Sud, „Marele Ordin Mugunghwa”, în cadrul vizitei sale la Seul, ultima etapă a unui turneu asiatic care a inclus Malaezia și Japonia. Această distincție, rezervată de obicei șefilor de stat, îi recunoaște lui Trump rolul ca „artizan al păcii” în relațiile intercoreene.

La sosirea sa, Trump a fost întâmpinat cu o ceremonie oficială impresionantă, care a inclus escorta avioanelor militare sud-coreene, o fanfară a armatei interpretând celebra piesă „YMCA” și salve de tun ce au marcat momentul primirii sale. În cadrul festivității, lui Trump i-a fost oferită o replică a coroanei regale Cheonmachong, armă din aur reprezentativă pentru o eră de pace și prosperitate comună, simbolizând parteneriatul strategic între SUA și Coreea de Sud.

Pe durata vizitei sale, Trump a avut programate discuții economice esențiale cu președintele sud-coreean Lee Jae Myung și cu președintele chinez Xi Jinping, iar împreună cu Lee va vizita un muzeu din Gyeongju, fosta capitală a regatului Silla. La prânz, meniul ales a inclus salată cu sos Thousand Island, o referință la succesul său în New York, alături de specialități locale atent selecționate pentru preferințele sale.