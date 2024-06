Într-o apariție exclusivă duminică seara, Dorin Cocoș a fost invitatul special al emisiunii „Culisele Statului Paralel”, moderată de Anca Alexandrescu. După mulți ani de tăcere, Cocoș a făcut dezvăluiri incendiare despre combinațiile și funcționarea rețelei statului paralel, oferind detalii despre rolurile unor figuri cheie precum Florian Coldea, Dumitru Dumbravă și Dumitru Cocoru.

În timpul interviului, Cocoș a expus modul de operare al rețelei formată din generali influenți, menționând numele lui Florian Coldea, fost prim-adjunct al Serviciului Român de Informații (SRI), Dumitru Dumbravă, cunoscut pentru implicarea sa în diverse afaceri controversate. Potrivit lui Cocoș, acești generali ar fi orchestrat combinații și aranjamente care au influențat decisiv diverse domenii ale statului, de la justiție până la afaceri și politică.

„Eu poate am meritat ce mi s-a întâmplat, dar fiul meu și Elena (n.r.: Udrea) nu au meritat. Eu am meritat pentru că am avut încredere în ei. Le-am spus cum se dădeau banii, cum se făcea totul. L-am cunoscut pe Coldea la Neptun, când l-a invitat domnul președinte. Dumnealui cu soția, eu cu Elena. Mi s-a părut la început că e cumsecade, ferm.

Din 2008-2009 m-am împrietenit cu ei. Eu doar pe George l-am sunat, niciodată pe Florin. Am început să vorbim despre afaceri. Eu m-am dus cu sufletul deschis, sunt oamenii președintelui, dânsul îi numise. Le spuneam anumite lucruri care se întâmplau în piață, eu făcusem și un club al oamenilor de afaceri”, a declarat Dorin Cocoș, la Realitatea PLUS.

Întrebat când a pornit statul paralel, acesta a spus: „Și în anii 90 exista un stat paralel. Niciodată nu a fost o singură putere. Tot timpul au fost grupuri, grupuri. Eu am avut relații amizale cu mulți, dar cu nimeni așa cum am avut cu Florin. Eu am crezut mai mult în domnul Băsescu decât în domnul Năstase. Când ajungi la putere ai impresia că poți face orice și, dintr-un om admirabil, devii un semi-tiran. Toată lumea îți spune ce frumos ești”.

