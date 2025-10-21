Actorul Doru Octavian Dumitru, în vârstă de 69 de ani, a ajuns marți după-amiază de urgență la spital, chiar înainte de spectacolul „Globariciu”, programat la Cinematograful Capitol din Onești.

Show-ul trebuia să înceapă la ora 19:00, însă organizatorii au anunțat că va fi reprogramat. În cazul în care nu se stabilește o nouă dată, spectatorii își vor primi banii înapoi. Toate biletele fuseseră deja vândute.

Impresarul artistului a confirmat că reprezentația de la Onești va fi susținută ulterior, la o dată ce urmează să fie anunțată.

În perioada următoare, Doru Octavian Dumitru avea programate spectacole la Adjud, Buzău și Sala Palatului din București.

Decizia privind aceste reprezentații depinde acum de starea de sănătate a actorului și de evoluția situației medicale.