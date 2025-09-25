Un proprietar din Timișoara a avut parte de o descoperire șocantă în momentul în care a intrat în apartamentul său din centrul orașului. Locuința fusese închiriată până de curând unui tânăr, iar în interior bărbatul a găsit droguri și ustensile pentru prepararea substanțelor interzise.

Speriat de ceea ce a descoperit, proprietarul a sunat imediat la 112. În scurt timp, la fața locului au ajuns polițiștii de la Crimă Organizată, care au ridicat probele și le-au transportat la laborator pentru a fi analizate.

Autoritățile încearcă acum să îl găsească pe fostul chiriaș. Potrivit unor surse apropiate anchetei, indiciile duc către un individ care ar mai fi fost cercetat anterior pentru vânzare de droguri.

Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili exact ce tip de substanțe erau pregătite și cum intenționa suspectul să le distribuie. Ancheta este în desfășurare, iar rezultatele testelor de laborator urmează să clarifice natura drogurilor găsite în apartament.

Descoperirea scoate la iveală o nouă posibilă rețea de trafic de droguri din Timișoara, iar autoritățile spun că vor extinde investigațiile pentru a afla dacă fostul chiriaș acționa singur sau făcea parte dintr-un grup organizat.

