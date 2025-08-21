Dublarea impozitului pe clădiri în anumite situații, descrise în detaliu în pachetul 2 de măsuri, aduce după sine și alte scumpiri în lanț.

Documentul aduce modificări Codului fiscal, astfel:

– se stabilește că pentru lucrările realizate legal, adică cele cu autorizație de construire, valoarea de impozitare va fi calculată pe baza informațiilor specifice din documentele oficiale, cum ar fi anexa din cererea pentru emiterea autorizației și proiectul anexat acesteia. Practic, se asigură că impozitul se stabilește în funcție de date concrete și oficiale, pentru a evita interpretări sau estimări neclare.

– se reglementează situația construcțiilor realizate fără autorizație de construire, exceptând cele edificate înainte de 1 august 2001. În aceste cazuri, valoarea de impozitare va fi calculată în funcție de suprafața clădirii executate.

„În plus, se introduce o majorare de 100% a impozitului pentru o perioadă de 5 ani, începând cu anul următor constatării neregulii, adică a construcției făcute fără autorizație. Aceasta măsură are ca scop descurajarea construcțiilor ilegale și creșterea veniturilor la bugetul local, penalizând astfel aceste activități”, se arată în Expunerea de motive a proiectului de act normativ.

Întrebat care ar fi efectele acestui proiect de act normativ, fondatorul unei companii de investiții imobiliare a declarat că dublarea impozitului este doar începutul.

„Ca regulă generală, în momentul în care cresc taxele și impozitele în orice domeniu, nu numai în imobiliare, companiile transferă integral sau în mare parte aceste costuri clientului final. Începând cu anul viitor, majoritatea impozitelor pe proprietate vor crește cu până la 100%, ceea ce poate părea extrem de mult, însă în realitate, în valoare nominală, media o să fie de maximum 200-300 lei pe an la un apartament de 2 camere, și asta în orașele mari.

Acum, dacă ne gândim că aceste creșteri înseamnă 50 euro pe an, acest lucru înseamnă un cost suplimentar de 4 euro/lună pentru fiecare proprietar, așa că este de așteptat ca în chiriile de anul viitor să regăsim și această creștere de taxe.

Mai îngrijorătoare este inflația foarte mare, care se poate situa la 9%, ceea ce înseamnă că la o chirie de 500 euro ar trebui să vedem o ajustare de 45 euro, mult mai mare decât creșterea impozitelor. Ca o concluzie, în 2026 o să ne așteptăm la creșteri mari de chirii, care involuntar o să ducă și la creșterea prețurilor apartamentelor”, a declarat Cristian Istrătescu, pentru adevarul.ro.

În ce privește investitorii și proprietarii de portofolii, cei care dețin mai multe apartamente pentru închiriere, aceștia vor fi printre cei mai afectați. O parte dintre ei vor încerca să transfere costul către chiriași prin majorarea chiriilor, însă puterea de plată a pieței este limitată. Astfel, pentru unii investitori, randamentul se va diminua, ceea ce ar putea duce la o creștere a ofertei la vânzare pe piață.

• Pe termen scurt (6–12 luni): probabil vom vedea o ușoară creștere a ofertelor la vânzare și o presiune de creștere a chiriilor.

• Pe termen mediu (2–3 ani): piața se va recalibra, cu o diferențiere mai clară între cei care cumpără pentru locuire și cei care cumpără pentru investiție.