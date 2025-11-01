Deputatul Dumitru Coarnă, ales în Parlament din partea SOS, și care a înființat partidul Forța Alternativă pentru România (FAR), o susține pe Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei. 

Anunțul bombă al zilei vine de la Anca Alexandrescu: voi pune Bucureștiul și locuitorii Capitalei pe primul loc, a transmis aceasta vizibil emoțională, în ziua în care George Simion și liderul PNȚCD și-au anunțat susținerea fermă pentru aceasta, pentru că dezmățul antidemocratic trebuie oprit, susțin aceștia. Iar suveraniștii înseamnă o nouă șansă pentru România și pentru București.

 

Articolul precedentVIKTOR ORBAN, ATAC DIRECT LA ADRESA LUI DONALD TUSK: „UNGARIA MERGE PE CALEA PĂCII, NU VOM FI VASALII BRUXELLES-ULUI”
Articolul următorOANA ȚOIU, DESPRE RETRAGEREA TRUPELOR AMERICANE: „NU E UN SEMN DE TENSIUNE, CI O MĂSURĂ PLANIFICATĂ”
Realitatea de Harghita

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR