Este seara dezvăluirilor la Realitatea PLUS. Anca Alexandrescu vine cu documente în premieră despre mega-scandalul de spionaj de la vârful țării. Facem radiografia zilei care zguduie palatele puterii, aflați de la noi cum vor mai-marii să ascundă adevărul de români.

Vă arătăm planul pus la cale în laboratoarele secrete de oamenii care s-au cuibărit la putere și cum vor să-l reducă la tăcere pe Călin Georgescu. Sute de oameni au fost alături de candidatul interzis, chiar dacă sistemul i-a schimbat ziua și locul controlului judiciar. Aflați totul în exclusivitate de la ora 21, într-o ediție de colecție Culisele Statului Paralel.

Anca Alexandrescu: „Traian Băsescu este întruchiparea statului paralel”