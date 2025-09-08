Fostul ministru Elena Udrea a declarat luni că a fost audiată în dosarul în care este vizat fostul prim-adjunct al SRI Florian Coldea. DNA i-a trimis în judecată pe Coldea, pe fostul șef al Direcției juridice a SRI Dumitru Dumbravă, pe avocatul Doru Trăilă și pe omul de afaceri Dan Tocaci, acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de influență, exercitarea fără drept a unei profesii și spălare de bani.

„Vă răspund doar la această întrebare şi, în rest, despre acest subiect, separat, într-o întâlnire cu care eu sunt de acord – da, am fost audiată în dosarul fostului adjunct SRI, Florian Coldea”, a spus Elena Udrea, conform News.ro.

Pe 17 iulie, imediat după ieșirea din penitenciar, Udrea a fost întrebată despre problemele penale ale lui Coldea. „Să ştiţi că eu n-am ratat nicio emisiune, eu ştiu tot. Vă spun şi ce a zis ieri la televizor, deci urmăresc absolut tot. Bine, vine rândul ca fiecare să plătească. Este clar că Dumnezeu răsplăteşte fiecăruia după faptele lui. Acum nu ştiu, nu spun eu ce a făcut domnul Coldea, o să vedem asta, dar ce faci altora ţi se întoarce ţie, asta este clar”, a declarat Udrea.

Întrebată dacă ar fi putut scăpa de închisoare dacă ar fi cooperat cu procurorii, fostul ministru a răspuns: „Eu zic că există onoare, există demnitate pe lumea asta şi mai ales nu sunt de acord mai ales cu bărbaţii care sacrifică orice de dragul libertăţii lor. Femeile, să zici că sunt mai slabe, sunt mai sensibile, au acasă copii, dar ele sunt mai puternice. Deci nici n-aş fi avut ce să spun, dar şi dacă aş fi avut, n-aş fi făcut-o niciodată”.

În iunie 2022, aflată în detenție în Bulgaria, Udrea a scris pe Facebook că nu s-a înțeles niciodată cu Coldea pentru a scăpa de dosare și că nu a fost parteneră de afaceri cu acesta. „Nu m-am întâlnit şi nici nu am vorbit cu Florian Coldea, nici măcar întâmplător, din decembrie 2014!”, preciza ea.

La începutul lunii iulie, DNA i-a trimis în judecată pe Coldea, Dumbravă, Trăilă și Tocaci pentru mai multe infracțiuni, după ce omul de afaceri Cătălin Hideg, denunțător în dosar, a declarat că i s-a cerut 600.000 de euro pentru rezolvarea problemelor sale penale.

Potrivit procurorilor, activitatea infracțională ar fi fost atent planificată. Coldea și Dumbravă și-au deschis firme de consultanță, prin care au încheiat contracte atât cu societatea de avocatură condusă de Doru Trăilă, cât și între propriile lor societăți, pentru a masca operațiunile financiare.

