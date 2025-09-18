Președintele Franței, Emmanuel Macron, și soția sa, Brigitte, vor prezenta dovezi fotografice și științifice în fața unui judecător din SUA pentru a demonstra că Brigitte este femeie, într-un caz de defăimare.

Emmanuel şi Brigitte Macron vor prezenta documentaţia într-un proces de defăimare pe care l-au intentat influenceriţei Candace Owens, după ce aceasta a promovat ideea că soţia preşedintelui Macron s-a născut bărbat.

Avocaţii lui Owens, spune postul de radio BBC, au răspuns cu o moţiune de respingere a procesului.

Într-o declaraţie la podcastul BBC „Fame Under Fire”, avocatul cazului a afirmat că Brigitte consideră acuzaţiile lui Owens ca fiind „incredibil de perturbatoare” şi că ele constituie o „distragere” pentru preşedintele francez.

„Nu vreau să sugerez că asta l-ar fi dezorientat în vreun fel. Dar, ca oricine care îşi îmbină cariera profesională cu viaţa de familie, atunci când familia ta este atacată, te epuizează. Şi el nu este imun la asta pentru că este preşedintele unei ţări” a declarat avocatul cuplului, Tom Clare.

„Este ferm hotărâtă să facă tot ce este necesar”

Potrivit acestuia, o mărturie expertizată științific va fi emisă, dar nu a dezvăluit natura exactă a acesteia. El a mai afirmat că cei doi soți sunt dispuși să dovedească pe deplin, atât într-un mod general, cât şi specific, falsitatea acuzaţiilor.

„Este incredibil de perturbator să te gândeşti că cineva trebuie să se supună acestui tip de test. Este un proces la care va trebui să se supună într-un mod foarte public. Dar este dispusă să o facă. Este ferm hotărâtă să facă tot ce este necesar pentru a clarifica lucrurile”, a spus Tom Clare.

Dacă asta este necesar pentru a clarifica lucrurile, „este complet dispusă să îşi asume această responsabilitate”, a ţinut să sublinieze avocatul cuplului prezidenţial francez.

Legat de posibilitatea ca cuplul Macron să pună la dispoziţie fotografii cu Brigitte însărcinată şi crescându-şi copiii, Clare a răspuns că există astfel de dovezi fotografice ce vor fi prezentate în instanţă.